L’Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections (AMRTPE) a organisé, les 23 et 24 décembre 2021, au gouvernorat du district de Bamako, un atelier au profit des acteurs politiques et de la société civile de la commune IV du district de Bamako. Cet atelier de deux jours entre dans le cadre du Projet d’appui à l’engagement citoyen et la transparence lié au processus électoral au Mali. L’un des objectifs de cet atelier de deux jours était de faire des propositions au projet de loi électorale se trouvant sur la table du CNT (Conseil national de transition) avant son adoption. Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux, le président de l’AMRTPE, Bissiri Coulibaly, a fait savoir que la transition n’est pas bonne pour un pays démocratique, mais si elle est là, elle peut être une opportunité pour corriger les failles et les insuffisances du système démocratique.

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le représentant du CNT, Adama Sidibé, en présence du président de l’Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections (AMRTPE), Bissiri Coulibaly, des autorités politiques, administratives et coutumières de la commune 4 de Bamako. Selon le président de l’Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections (AMRTPE), Bissiri Coulibaly, le gouvernement de Dr. Choguel K. Maïga a décidé d’organiser les élections avec un organe unique de gestion des élections. Cela n’est possible, dit-il, qu’à travers la relecture de la loi électorale. Il a rappelé que le projet de loi électorale se trouve actuellement au niveau du CNT. « En approchant le CNT, il y a de cela deux semaines, pour faire des propositions, le CNT nous a tout simplement dit que nous sommes en train de pousser une porte déjà ouverte », a-t-il dit.

A ses dires, le CNT va écouter le maximum de personnes avant de voter le projet de loi électorale. Il a remercié la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) pour son appui et le CNT pour son esprit d’écoute. « Nous avons initié ce programme d’écoute citoyen au niveau de chaque commune du district de Bamako…Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans la construction de ce pays.

La transition n’est pas bonne pour un pays démocratique, mais si elle est là, elle peut être une opportunité. Nous devons tous saisir cette opportunité pour corriger les failles et les insuffisances de notre système démocratique qui a plus de 30 ans…La plupart des crises postélectorales est due à la non maïtrise des documents électoraux.

Avant le vote de ce projet de loi électorale, nous allons donner notre point de vue », a précisé le président de l’Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections (AMRTPE), Bissiri Coulibaly.

A sa suite, le représentant du CNT, Adama Sidibé a fait savoir qu’une bonne loi électorale au Mali permettrait de minimiser les crises postélectorales. Selon lui, c’est ce qui fait que le CNT est dans la logique de prendre en compte les suggestions des uns et des autres avant l’adoption du projet de loi électorale. Enfin, il dira que l’essentiel des recommandations qui seront faites par l’AMRTPE sera pris en compte dans la loi électorale.

Aguibou Sogodogo

