Cadre d’Echange des partis et regroupements politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel : Poulôh claque la porte!

Le samedi 18 février 2023, à travers une note signée par son Président, Housseini Amion Guindo ‘’Poulôh’’ et adressée au Président en exercice du Cadre d’Echange des partis et regroupements politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel, l’Espérance Nouvelle (Jigiya Kura), qui regroupe plusieurs mouvements, associations et partis politiques, s’est officiellement retirée du mouvement qu’il assurait la présidence en 2022. La raison : une suspension mal digérée.

Dans cette note, il est précisé que suite à la suspension de participation de l’Esperance Nouvelle( Jigiya Kura) aux activités du Cadre d’Echange des partis et Regroupements politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel en raison de sa décision de participer à la Commission de finalisation de la nouvelle Constitution, la conférence des Présidents de Jigiya Kura lors de sa réunion du samedi 18 février 2023 a décidé de son retrait définitif dudit cadre à compter de ce jour.

« Au nom de l’ensemble des composantes de Jigiya Kura, je viens à vous adresser nos sincères remerciements pour la franche collaboration qui a prévalu entre nous et qui avait pour but de participer à la réussite de la transition », a précisé le Président de Jigiya Kura, sans manquer de leur réitérer la ferme volonté partagée de Jigiya Kura à un retour à l’ordre constitutionnel et de leur affirmer sa disponibilité à œuvrer de concert avec eux sur les défis qui assaillent notre pays.

Ce retrait de Jigiya Kura du cadre n’est point une surprise dans la mesure où depuis la nomination de deux membres du Cadre dans la Commission de finalisation de la nouvelle Constitution, il avait suspendu sa participation aux activités du cadre. Ce qu’il faut retenir est que les hommes politiques maliens, dans leur écrasante majorité manquent de vision et de principe. Le Cadre qui regroupe plusieurs dignitaires de l’ancien régime est la principale force de l’opposition sous cette transition et est opposé aussi au projet de la nouvelle Constitution. Et curieusement deux de ses membres (Amadou Koïta du PS Yélen Kura et Abdoulaye Kaya de la CODEM) se sont retrouvés dans la commission de finalisation de la Constitution sans le consentement de son organe dirigeant. Après sa suspension, le regroupement de ces deux ‘’recrues’’ a décidé de se retirer du Cadre. Les esprits éclairés comprendront le reste.

A Tounkara

Commentaires via Facebook :