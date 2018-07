Dans le cadre de sa campagne présidentielle, le candidat Soumaila Cissé a été accueilli en sauveur, le samedi 14 juillet 2018, par les populations de Bancoumana, Kangaba et Kati. Dans toutes ces localités, la victoire dès le 1er tour a été promise au candidat de la plateforme « Ensemble restaurons l’espoir ». La commune rurale de Bancoumana, quant à elle, promet au moins 80% de voix à Soumaila Cissé.

Les populations sont venues de tous les 14 villages de la commune rurale de Bancoumana pour témoigner leur soutien à l’Honorable Soumaila Cissé. Elles affirment être convaincues de la compétence du chef de file de l’Opposition et candidat de l’URD pour relever les défis auxquels le Mali est confronté.

A sa prise de parole, le secrétaire général de la sous-section de l’URD de Kangaba a rappelé les réalisations du candidat Soumaila Cissé dans sa commune. Pour lui, si le député de Nianfunké est élu président de la République, les problèmes liés à l’agriculture, à la santé, à l’emploi … prendront fin. A l’en croire, sur les 9.000 électeurs que compte sa commune, le candidat Soumaila Cissé gagnera à 80% de voix. « Président Soumaila Cissé, je peux vous garantir que vous aurez 80% de voix sur les 9000 électeurs que comptent les 14 villages de notre commune », a rassuré le secrétaire général de la sous-section URD de Bancoumana.

Quant au candidat Soumaila Cissé, il a promis d’honorer tous ses engagements pour les Maliens.

Soumaila Cissé se confie au Mandé et les notabilités le rassurent de sa victoire

Accueilli dans une liesse populaire par les populations de Kangaba, le candidat Soumaila Cissé a d’abord été reçu par les notabilités de la ville qui lui ont fait des bénédictions. Les populations ont exprimé leurs regrets d’avoir choisi IBK en 2013 et ont affirmé leur soutien à Soumaila Cissé afin de sauver le Pays. « Kangaba est un cercle où il la majorité de la population est pauvre et nous savons que l’un de vos combats est d’éradiquer cette pauvreté », a introduit le coordinateur de la plateforme « Ensemble restaurons l’espoir » à Kangaba. Parlant du programme de son candidat, il reste précis : « Le candidat Soumaila Cissé possède le meilleur programme pour mettre fin aux souffrances des Maliens ».

Le coordinateur Keita a expliqué quelques grandes lignes du programme de son candidat dont la création d’emplois pour les jeunes et les femmes ; le pourcentage réservé à ces deux couches de la société à l’Assemblée nationale ; l’intégration directe dans la Fonction publique de tous les sortants de la Faculté de médecine et des écoles d’enseignement normal… « Chère population du Mandé. Nous encaissons la dette de Soumaila Cissé ; payons lui cette dette et lui faire encaisser la nôtre tout en le votant le 29 juillet », a-t-il conclu.

A son tour, celui affectueusement appelé Soumi Champion par ses partisans s’est confié à la population du Mandé. « Je suis aussi du Mandé. Je suis venu me confier à vous et je compte sur vous », a-t-il laissé entendre. Soumaila Cissé affirme avoir fait plusieurs réalisations dans cette localité pendant ses 10 années passées dans les postes ministériels et promet de faire plus, une fois élu président de la République.

Parlant de son programme, le chef de file de l’Opposition précise qu’il contient les solutions aux différents problèmes de notre pays dans tous les domaines.

Kati garantit la victoire au candidat de la plateforme « Ensemble pour le Mali » Soumaila Cissé

Les hommes forts de l’URD de Kati, Dr Madou Diallo, Madou Traoré, le maire Ouloguem et tous les autres grands soutiens ont convaincu la population du programme du candidat Soumaila Cissé. « Nous avons commis une erreur en 2013 ; nous ne commettrons pas la même erreur cette fois-ci. Nous voterons Soumaila Cissé », disent beaucoup de Katois présents sur le lieu du meeting.

Dans son discours, Mamadou Traoré dit Zalé, le directeur de campagne de Soumaila Cissé à Kati, a expliqué certains problèmes de son cercle au candidat et lui demande de les résoudre une fois élu président de la République. Parmi ces problèmes, nous pouvons citer ceux du foncier, de routes, d’emploi des jeunes…

Comme il l’a fait à Bancoumana et à Kangaba, Soumaila Cissé a laissé entendre que le Mali a trop souffert et il faut qu’il y ait du changement. A ses dires, il a une vision claire pour le Mali et pourra faire de ce pays le plus envié s’il devient 1er magistrat.

Parlant de son programme, le candidat Soumaila évoque ses propositions en faveur des militaires maliens. « Nos porteurs d’uniformes jouent un rôle capital dans ce pays », dit-il avant d’ajouter : « Nous allons honorer nos militaires. Nous allons nous occuper des veuves et des enfants des militaires tombés sur le front ». Ce n’est pas tout, Soumaila Cissé promet de renforcer les renseignements ; clôturer les camps militaires ; construire l’hôpital militaire…

Concernant les problèmes de route, de foncier, d’assainissement de Kati, Soumaila Cissé s’est engagé à y mettre un terme, une fois élu.

Avant de terminer, le candidat de l’URD s’est prononcé sur les conflits intercommunautaires. « Le Mali n’a jamais connu de conflits intercommunautaires. Il faut mettre fin à ces conflits qui menacent la cohésion entre les communautés », a-t-il martelé.

Avant de terminer, il a appelé les Katois à retirer leur carte et voter pour le changement.

Boureima Guindo

