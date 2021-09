Célébration du 22 septembre 2021 : Ibrahima Ikassa Maïga explique la vision de la transition aux membres de Songhoy Chawaara Batoo

Dans le cadre de la célébration des 61 ans de l’accession de notre pays, le Mali, à la souveraineté nationale et internationale, le Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, en collaboration avec la Coordination des organisations membres de Songhoy Chawaara Batoo, a animé une conférence d’informations et d’échanges sur la vision de la Transition de manière générale et celle de son département en particulier.

Ibrahima Ikassa Maïga n’a ménagé aucun effort pour partager la vision de la Refondation pour un Mali apaisé et engagé sur le chantier du Mali nouveau au service du bien-être social des Maliens.

Il a rappelé que la Refondation de l’Etat est une volonté manifeste des plus Hautes Autorités de la Transition en réponse aux difficultés majeures du Peuple Malien et le cri de cœur exprimé à travers divers canaux pour un changement de gouvernance, un renouveau du Mali.

Cette Refondation, a fait savoir le Ministre Ibrahima Ikassa Maïga, sera globale et concernera l’ensemble des secteurs et systèmes institutionnels et constitutionnels du pays, y compris le citoyen en vue de relancer la nation malienne, de replacer le Maliba dans le concert des Nations.

Les Assises nationales de la refondation qui s’annoncent, a indiqué Ibrahima Ikassa Maïga, seront le meilleur moment et le cadre idéal pour les Maliens d’échanger, de dialoguer et schématiser la nouvelle architecture du Mali nouveau « Mali Koura ».

Les recommandations issues de ces Assises auront un caractère exécutoire, a souligné le ministre Maïga, avec une volonté sans faille de leur mise en œuvre à travers la mise en place d’un Comité de suivi.

Après son intervention, les participants et intervenants ont salué et félicité le ministre Ibrahima Ikassa Maïga pour sa vision éclairée de la refondation et sa maîtrise des difficultés qui minent le pays.

Les intervenants ont surtout salué l’engagement des Autorités de la Transition dans le cadre de la lutte contre l’impunité et la corruption qui sont les fléaux majeurs qui freinent la gouvernance vertueuse dans le Mali.

Ibrahima Ikassa Maïga a été rassuré du soutien de la Coordination Songhoy Chawaara Batoo pour une mobilisation réussie dans le cadre de la tenue des ANR (Assises Nationales de la Refondation) qui servira et constituera le moment propice aux Maliens de tous les bords et de toutes les contrées de par le monde à s’asseoir pour schématiser et caricaturer les jalons du Mali nouveau aux aspirations du peuple Malien.

La cérémonie fut marquée par la remise officielle du rapport du forum de Gao et la lecture d’une motion de soutien aux Autorités. Les responsables de Songhoy Chaawara Batoo ont sollicité le Ministre pour être le porte-parole du collectif auprès des plus Hautes Autorités afin d’acter les résolutions du forum de Gao tenu en mars 2021 à Gao.

En retour, le Ministre les a remerciés pour leur soutien avant de rappeler la tenue d’une Table ronde prévue les 24, 25 et 26 septembre 2021 sur la création de l’organe unique de gestion des élections (OUGE) et la validation d’un avant projet des Termes de référence (TDR) sur la tenue des Assises Nationales de la Refondation.

Hadama B. Fofana

