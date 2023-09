Cercle de Bafoulabé : Les populations réclament la candidature de Modibé Sidibé à la présidentielle de 2024

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2024, le président des Forces alternatives pour le Renouveau et l’Emergence (FARE-An Ka Wuli), Modibo Sidibé, a effectué une tournée politique du 1er au 3 septembre 2023 dans le cercle de Bafoulabé.

C’est à l’appel de l’Association ‘’Modibo Sidibé Démé Ton’’ que l’ancien premier ministre a entamé le vendredi dernier cette tournée politique. Elle a conduit la coordination de ladite association dans les communes de Kobiri, de Nientasso, Sélinkeigny, toutes situées dans le cercle de Bafoulabé. Dans chacune de ces localités, le président des FARE a été accueilli par une foule en liesse composée des jeunes, des notables, les responsables de la société civile et les membres des conseils communaux. L’ancien premier ministre a animé des rencontres citoyennes dans chaque place publique. Lors de ces rencontres interactives, l’enjeu de la présidentielle de 2024 s’est invité dans les débats. « Le président des FARE est notre candidat à la présidentielle et il demeure la solution pour sortir le Mali du gouffre », a déclaré coordinateur de l’association ‘’Modibo Sidibé Démé Ton’’ dans le cercle de Bafoulabé, Maciré Sissoko. Dans ce registre, l’ancien animateur à la retraite Modibo Soumano a répété plusieurs fois qu’ils veulent que « le cercle de Bafoulabe vote à 100% pour le candidat Modibo Sidibé à la présidentielle prochaine ». Dans la commune de Bafoulabé en passant par les villages Ouassala, Sélinkègny, Nientasso, Kobiri …les femmes comme les hommes ont apprécié le déplacement de Modibo Sidibé pour s’enquérir de leur besoin. « Les autres acteurs politiques nous envoient des émissaires mais vous vous vous déplacez jusqu’à nous », a déclaré une femme à Mahina.

Pour sa part, Modibé Sidibé dira qu’il sera toujours présent aux futurs échanges électoraux tant que les populations le souhaiteront. « Nous serons toujours présents aux prochains échanges électoraux pour proposer avec nos compagnons et sympathisants ce que nous pouvons faire de mieux pour notre pays », a déclaré le président des FARE, en rassurant qu’il a un projet de société qui peut « transformer et changer le Mali ». Modibo Sidibé de rappeler qu’il a démontré dans le passé lorsqu’il était premier ministre lors du régime de feu Amadou Toumani Touré. « Nous pensons que le courant qu’on porte peut apporter ce changement que les Maliens souhaitent voire opérer dans la gouvernance du pays », a ajouté l’ancien premier ministre.

Par ailleurs, les populations ont exprimé plusieurs doléances se résumant par le manque d’infrastructures routières, les difficultés liées à la production agricole, l’absence d’opportunité d’emploi, l’accès aux services sociaux de base tel que l’eau potable, l’amélioration des plateaux techniques des structures sanitaires, l’accès à une ’éducation de qualité, le financement des activités génératrices de revenus pour les femmes. Outre, plusieurs intervenants ont rappelé le bilan du président des FARE lorsqu’il était le premier ministre. Il s’agit de la relance du transport ferroviaire, la route Manantali passant par Mahina, Bafoulabé jusqu’à Kayes, la construction des centres de santé, la subvention des intrants agricoles voire les initiatives pour la transformation des produits agricoles sur place.

En réponse à ces doléances, le président des FARE a décliné quelques grandes lignes de son projet de société “Mali Horizon 2030”, qui est en relecture. Ce projet, a-t-il rappelé, propose de faire la politique autrement, de sortir du communautarisme et des chantiers battus pour se projeter dans l’avenir. A Bafoulabé, il a pris l’engagement de réformer le système éducatif, à travers la construction d’un lycée technique dans chaque région du Mali et d’un centre de formation professionnelle pour chaque deux communes, dédié à l’apprentissage des métiers. Poursuivant, il a insisté sur la valorisation de l’agriculture et la transformation des matières premières précisant que Le développement englobe : l’éducation, l’aménagement des routes et la relance de l’agriculture. « Nous nous engageons à améliorer cette croissance lorsque les maliens nous auront apporté leur confiance », a déclaré Modibé Sidibé. En clair, l’ancien premier ministre est sur l’axe relatif aux pôles de développement économique de son projet de société. Lequel prévoit de faire de l’élevage, de l’agriculture, de l’arboriculture et la pêche les piliers du développement du Mali. Sur ce volet, il s’est engagé, une fois élu Président de République, d’investir près d’une trentaine de milliards FCFA tous les deux ans pour l’aménagement des plaines afin de permettre aux populations rurales de produire en dehors des saisons pluvieuses. Il a cité entre autre les potentialités agricoles et des ressources halieutiques qu’offre le fleuve Sénégal qui traverse le cercle de Bafoulabé. Modibo Sidibé estime que «les grandes puissances de demain, ce sont celles qui seront capables de produire et de transformer ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

