A vos plumes : Ne pas laisser les frustrations personnelles débordées sur le combat commun

Ils parlent de la division qui a été et est encore utilisée pour régner sur nous. Cependant, de nombreux panafricanistes souffrent encore de ce syndrome. Ceux qui sont dans l’aspect artistique et culturel pensent et disent souvent que c’est le seul combat qui vaille. Ceux qui sont dans l’aspect politique, estiment souvent que c’est le combat qu’il faut mener. Le hic, c’est que parfois, les symptômes du syndrome sortent de la petite boîte comme le diable.

Et voilà que des aînés oublient trop souvent de mettre leur ego en sourdine, et nous servent un bon «pro-antisme». Si j’avais écouté untel ou un autre, il y a des gens que je ne lirais pas, que je n’écouterais pas privant ainsi ma conscience en construction de saine et diverse nourriture. La jeunesse, et pas seulement elle, a besoin de repères. Nier le combat de l’autre, par ce que sa méthode diffère de la nôtre ; nier les résultats de l’un ou de l’autre ; penser qu’on est le seul à avoir la solution et vouloir l’imposer… Tout ça, ne vous rappelle pas quelque chose ? Oui, nous avons tous nos frustrations, mais soyons lucides et ne les laissons pas déborder sur le combat commun.

Dans une précédente publication, j’avais mis l’accent sur nos différences et la divergence quant à l’objectif du combat et qui se manifestent dans la constance de chacun dans le choix de ses arguments, de sa posture… La cible, pour tous, c’est le pouvoir. Mais, ceux dont le but est de remplacer quelqu’un, car il ne correspond pas au profil de poste, n’ont pas les mêmes arguments que ceux qui veulent changer le profil du poste parce qu’il ne correspond pas à nos réalités.

Si dans le cadre du combat, nous pouvons faire une partie du chemin ensemble, de manière opportuniste ou stratégique, aucune partie n’oublie cependant la différence d’objectif. Quiconque tient compte de cette réalité, ne s’étonne pas des prises de position des personnes en face.

Restons concentrés, et avançons…

KKS

