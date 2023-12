BenbereVerif : Cet avis de recrutement ne vient pas de l’Autorité indépendante de gestion des élections

L’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) n’est pas à l’origine de cet avis de recrutement qui circule sur les réseaux sociaux maliens.

Une annonce de recrutement de personnel pour l’organisation des élections circule sur les réseaux sociaux maliens, surtout dans les groupes WhatsApp depuis le 18 novembre 2023. Il y est demandé de cliquer sur un lien pour postuler.

« La Commission Electorale Nationale Indépendante – CENI a ouvert son portail de recrutement de personnel Ad hoc pour les prochaines élections générales de 2023 (sic) », peut-on lire dans le message qui accompagne le lien suspect. De plus en plus, des annonces trompeuses de cette nature sont fréquentes au Mali et mettent en péril les données personnelles des utilisateurs d’internet.

BenbereVerif a tenté d’en savoir plus sur un tel recrutement au sein de l’organe chargé des élections au Mali. Nous avons contacté Khalifa Diakité, de la cellule de communication de l’AIGE. A la question de savoir si l’AIGE a lancé un processus de recrutement, il répond par la négative : « Nous avons vu comme vous l’annonce circuler sur les réseaux sociaux ».

L’AIGE a décliné toute responsabilité dans un communiqué de démenti par rapport à l’existence de cet avis de recrutement via sa page Facebook.

Un faux site web

Nous avons essayé de voir qui est derrière ce site. En utilisant le site whois, qui permet de connaitre les informations primaires d’un site (nom du propriétaire, année de création du site, adresse du propriétaire et sa localisation, etc). L’adresse de la fausse annonce, https://ceni.govprograms.live/#1700345121507, a été créé le 17 juin 2023 et expire le 22 juin 2024. Le nom de l’organisation ou entreprise détentrice du lien est volontairement tenu secret. D’autres données comme le numéro de téléphone, fax, e-mail, code postal, adresse, le nom et les contacts de l’administrateur du site sont ténus cachés.

Ce site est différent de l’adresse web officielle de l’Autorité indépendante de gestion des élections, qui est https://aige-mali.org/. Depuis l’adoption d’une nouvelle loi électorale, le Mali n’a plus de Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Ensuite, le faux formulaire invite les candidats à inscrire leur nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Cela viserait à avoir accès aux données, traquer et aussi revendre ces informations. Une fois ces cases remplies, les arnaqueurs invitent les victimes à partager le lien avec leurs contacts pour faire plus de victimes.

Par Oumar SANKARE

