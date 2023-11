BenbereVerif : Un plat et un jouet et non des « œufs en plastiques » destinés à la consommation en Afrique

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux est présentée comme étant celle de la fabrication des « œufs en plastiques » destinés à la consommation en Afrique. Mais, il n’en est rien.

En juillet 2023, une page Facebook guinéenne dénommée K2R Welcome PROD, suivie par plus d’un million de personnes, a publié cette vidéo. On retrouve encore la vidéo ici ou encore là sur le réseau social Facebook.

Que dit la publication ?

En légende, on peut lire : « Alerte à l’intention de tout le peuple Africain ». Si l’utilisateur ne donne pas assez de détails dans le texte descriptif, par contre dans la vidéo il dit clairement en langue française, du début de la vidéo à la 14ème seconde : « Ce matin, je suis tombé sur cette vidéo, que vous êtes en train de regarder. Ils sont en train de fabriquer des œufs que nous consommons, aucun continent au monde ne va accepter que des produits pareils soient vendus sur son sol. Tout ça là est vendu en Afrique. »

La publication comptabilise plus de 1840 commentaires et 55 077 partages à la date du 13 octobre. Dans les commentaires, la plupart des internautes le remercient pour « l’information précieuse » qu’il leur donne et dénonce la consommation des produits importés en Afrique.

L’histoire des œufs dans la vidéo

Grâce à une recherche inversée, nous nous sommes rendus compte que la vidéo devenue virale est, en réalité, composée de deux différents extraits. On retrouve la première partie ici sur Facebook, qui montre les œufs de cent ans.

Des recherches avec les mots clés, nous ont appris que c’est un plat populaire et recherché dans la cuisine chinoise. Les œufs vieillissent pendant deux mois ou plus dans un mélange de boue riche en chaux de thé, de cendre et de bicarbonate de soude. Leur chair devient translucide de couleur vert-bleutée. Ils figurent souvent dans les hors-d’œuvre. L’œuf de cent ans est une spécialité culinaire chinoise. Vous les trouverez dans les magasins d’alimentation asiatiques. La deuxième vidéo est également disponible ici sur YouTube, montrant la fabrication de jouet en forme d’œuf pour enfant. A droite sur la vidéo, vous pouvez clairement voir des étiquettes de couleur jaune du jouet en question.

L’influenceur Ivoirien RossiBgo avait également publié la vidéo. Mais, après sa vérification par Les Observateurs de France 24, il a retiré la vidéo de sa page Facebook, alors qu’elle avait récolté plus 4360 partages et 275 commentaires.

En conclusion, on peut dire qu’il s’agit d’un plat chinois et bien connu dans ce pays. La deuxième vidéo renvoie plutôt à un jouet en forme d’œuf et aucun des deux n’est destiné à être consommé par les Africains.

Par Niamoye SANGARE le 17 octobre 2023

Commentaires via Facebook :