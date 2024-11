Ces derniers temps, ça parle trop de mariage partout. Sur Facebook, Tik-Tok, plateau télé etc. Le mariage a ses réalités que la réalité elle-même ignore. Ce qu’on voit de l’extérieur n’est souvent qu’une surface et seules les personnes engagées dans cette union en connaissent la véritable profondeur. Chaque couple traverse des défis, des compromis et consent des sacrifices qui échappent aux regards extérieurs, car ces moments sont vécus dans l’intimité du cœur et de l’âme.

Les moments de bonheur, comme les difficultés, ne sont visibles qu’à ceux qui en partagent le chemin parce que chaque mariage est une histoire unique faite d’épreuves et de joies que personne d’autre ne peut vraiment comprendre. Gardons cela en tête avant de juger ou de comparer. Derrière chaque sourire, il y a des efforts silencieux, des luttes et des victoires que seule la discrétion peut honorer… Nous, les femmes, exposons plus nos vies de couple que les hommes. Sachons surtout raison garder car nous ne sommes en compétition avec personne et nous n’avons rien à prouver à qui que ce soit.

Haké to b​è aka​n !

Dicko Aminata Dicko

Présidente de l’Association Solidaris223

