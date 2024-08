chronique du délestage : ‘’Tôrô be ye-Tôrô te ye’’

Cette ritournelle de deux vieux en un lieu de meeting populaire est devenue le slogan dans la bouche de tous. Deux faits ont justifié cela : les cas d’inondations spontanées dans certains quartiers et les coupures intempestives du courant. Par rapport à ce dernier point, force est de reconnaître, que ces derniers temps, il y’a eu une relative amélioration dans la desserte du courant. Cependant, cette amélioration a laissé un arrière-goût amer chez les consommateurs. Cela pour deux raisons fondamentales.

D’abord certes, dans beaucoup de localités on n’assiste plus à des coupures sauvages de 24 ou de 26 heures, ni de la jouissance du courant pour 3 heures seulement au maximum, mais l’amélioration constatée n’est accompagnée d’aucune programmation. Cela, afin de situer les usagers sur le temps octroyé pour la présence de l’électricité dans leur zone respective. Ce faisant, si le courant apparait durant la journée pendant quelques jours, on constate un changement brusque de cet état de fait. Mais ce qui est notable et qui soulage aujourd’hui, en est que sa présence peut souvent dépasser plus de 6heures pour même atteindre 12 ou 24heures. Dans de telles circonstances on constate la joie sur tous les visages des heureux bénéficiaires, qui perçoivent cela comme une aubaine ou un cadeau du ciel de l’EDM. Et le slogan favori est : « Tôrô te ye… » (pas de supplice).

Ensuite, toujours par rapport à cette légère amélioration dans la desserte du courant, il n’y a eu aucune communication. Ce faisant, sur les réseaux sociaux, dans les Grins et autres lieux publics certains s’insurgeant en « bons informateurs » avec toutes sortes de commentaires, des plus plausibles aux plus farfelus. Ces racontars disent que ce sont les panneaux solaires du Président Assimi qui ont commencé à fonctionner. D’autres soutiennent que ce sont plutôt ses groupes électrogènes dont la remise s’est effectuée à la faveur d’une cérémonie au CICB. Ce n’est pas tout, souvent ils soutiennent même qu’il s’agit des barrages hydroélectriques qui ont atteint leur niveau adéquat de déambulation. D’autres jurent même que c’est le gros stock de carburant de la Russie qui est arrivé. En effet, la seule raison qu’ils n’ont pas encore dit, relève du fonctionnement des centrales nucléaires pour expliquer cette amélioration.

Dans cette logomachie, les consommateurs ne cherchent qu’une seule chose : la bonne information provenant d’une source officielle. Sans quoi, la peur dans le ventre les uns et les autres sont en train de ranger peu à peu leurs panneaux, groupes électrogènes et autres batteries rechargeables dans le magasin. Ce, avec l’espoir que le bout du tunnel n’est plus loin pour sonner la fin du calvaire du délestage sauvage auquel ils ont été soumis des mois durant. En attendant, avec l’amélioration dans la desserte (Tôrô te ye), mais sans une programmation harmonisée et une explication sur les raisons de cette amélioration (Tôrô be ye).

Bonne jouissance de cette régularité du courant et à la prochaine chronique. Tchiao !

Moustapha Diawara

