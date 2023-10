Entre Nous : Un monde injuste !

Le Proche-Orient est devenu, le samedi 7 octobre 2023, une source de préoccupation mondiale avec les affrontements qui opposent le Hamas à l’Etat d’Israël. Suite à l’opération dénommée «Déluge d’Al-Aqsa» par le mouvement politico-militaire palestinien, les combats font rage depuis samedi. L’Israël bombarde massivement la bande de Gaza et procède à des tirs d’artillerie vers le Liban ciblant des positions tenues par Hesbollah.

Le Hamas lance des salves de roquettes et de missiles vers les villes d’Ashkelon et de Tel-Aviv. Pis, il menace d’exécuter des otages en représailles aux bombardements de l’armée israélienne sur Gaza. Selon le gouvernement israélien, entre 100 et 150 personnes sont prises en otage par le mouvement palestinien depuis le début de l’opération.

Selon l’AFP, le dernier bilan donné hier mercredi 11 octobre tôt dans la matinée faisait état de 1200 morts et plus de 2700 blessés du côté israélien. Un rapport publié dans la nuit de lundi à mardi comptabilisait 830 morts et 4250 blessés du côté palestinien. Il ressort du rapport du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) que plus de 187 500 personnes ont été déplacées à Gaza depuis le début des affrontements. «L’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, accueille plus de 137. 000 personnes dans des écoles du territoire».

«Des populations israéliennes ou palestiniennes sont terrorisées, prises pour cible. Un massacre est annoncé à Gaza par le gouvernement israélien. La guerre menace d’enflammer toute une région du monde. Le sinistre duo sanglant des intégristes islamistes et des colonialistes fascisants israéliens doit cesser! Le déferlement des haines réciproques a trop duré !», écrivent Olivier Gebuhrer et Pascal Lederer, co-animateurs d’«Une Autre Voix Juive» dans une tribune publié par «L’Humanité » sous le titre «Halte au massacre ! Urgence d’un cessez le feu au Proche Orient».

Selon de nombreux observateurs, c’est la plus grande attaque contre l’Etat d’Israël depuis la guerre de Kippour. Et aucun spécialiste ne pouvait imaginer une telle attaque venant de la part du Hamas contre l’Etat hébreu. Un Etat qui dispose de l’une des Armées les plus puissantes et de l’un des services de renseignements le plus fiable et efficace du monde. En Israël, les populations sont sous le choc et un traumatisme sans précédent. Un choc et un traumatisme qui, depuis plusieurs décennies sous le regard impuissant de la Communauté internationale, sont le lot quotidien des Palestiniens, notamment ceux de la bande de Gaza.

Toutes les solutions proposées pour parvenir à la paix entre les deux peuples se heurtent à l’intransigeance des extrémistes de tout bord. Les puissants du monde refusent d’entendre les cris de détresse du peuple palestinien. Ils se bandent les yeux pour ne pas voir les bombardements de l’Armée israélienne contre les populations civiles palestiniennes. Ils soutiennent aveuglement les différents gouvernements israéliens. Le monde est vraiment injuste. Il faut que cela cesse. La paix est à ce prix.

Par Chiaka Doumbia

