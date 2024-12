Focus : À tire-d’aile

Après la rectification et les Assises nationales de la Refondation, le climat politique au Mali avait besoin d’impulsion. Les partis traditionnels et les figures de proue de la scène politique ont peu à peu fait place nette. La nature ayant horreur du vide, les seuls éléments perturbateurs qui s’étaient emparés de la scène politique en 2015 avec l’accord d’Alger viennent d’être neutralisés. Parce qu’ils avaient choisi l’option des armes pour résister et s’opposer avec un fallacieux rêve d’une entité Azawad. Parmi eux 8 ont été tués dans les frappes des drones ce 1er décembre 2024 à Tinzawatène : Fahad Ag Almahmoud, Mohomed Ag Acharif alias Mafik, Sg adjoint de Fahad financier du Gatia et trafiquant de drogue, Baye Ag Diknane, bras droit de Mohamed Ag Najim chef de tribu Idnane et trafiquant de drogue, Choguib Ag Attaher, financier et trafiquant de tout genre, Albaraka Ag Alfakki, officier, SidiI Ag, Moussa Ag Baye, officier, Bachar Ag. REPOS ÉTERNEL !

À la différence des acteurs politiques républicains, ces mouvements irrédentistes n’ont plus droit de cité depuis que le Général d’armée Assimi s’était résolument mis au travers de leur chemin leur barrant la route avec la reprise de Kidal leur soi-disant fief, récupéré par les Fama, et surtout la dénonciation unilatérale de l’accord d’Alger. Il y a un an bientôt, cette dénonciation révélée au grand dam du voisin algérien, a été rendue effective avec la tenue du Dialogue Inter-Maliens. Dans la foulée, afin d’assurer à cette conclave ses garanties fondamentales en la participation responsable de tous les Maliens de tous bords, l’élection présidentielle, point de mire de la Transition, avait été légèrement reportée. Du coup, la prolongation de la Transition était actée. Sur toutes ces décisions le peuple en avait été informé. De sorte que tous savaient que, jusqu’à la fin du Dialogue Inter Maliens, toute activité politique était interdite. Cela n’a pas suffi aux partis politiques les plus en vue et au nombre de 31 pour acter leur opposition face à ce report en publiant une déclaration incendiaire qui va à l’encontre des objectifs visés par le chef de l’État et le Comité de pilotage du Dialogue Inter Maliens qu’il a installé avec Ousmane Issoufi Maïga à sa tête, l’ancien PM sous ATT. Cette déclaration du 30 mars des 31 aura fait long feu. Pour autant, le Dialogue Inter Maliens s’est bien terminé, mais le décret d’interdiction du Ministère de l’Administration territoriale n’était pas encore levé. Dans ces circonstances, se préparant à sa levée, ces mêmes partis et leurs dirigeants ont initié une rencontre à tire-d’aile au moment de la fête de Ramadan au domicile d’un des leurs. Sur ces entrefaits, 11 parmi les participants à cette réunion clandestine et politique furent cueillis et conduits chez le procureur qui leur infligea un mandat de dépôt. Au prix d’âpres négociations, à la faveur du départ de l’ancien PM de la tête du gouvernement, leurs camarades de partis ont finalement pu élever la voix pour réclamer leur libération immédiate et sans condition d’autres détenus…

Au vu des enjeux, du contexte et ses nombreuses difficultés vécues au quotidien par l’ensemble des Maliens sans exception. Et surtout qu’à leur sortie, ils s’orientent résolument vers la préparation collégiale et minutieuse de l’élection présidentielle devant mettre fin à la Transition. C’est cette mission collective qui est la feuille de route tracée par le nouveau PM, le Général de division Docteur Abdoulaye Maïga. Il faut filer à tire d’aile vers le scrutin à préparer et vivre un tournant historique, au collectif, avec les 23 millions de Maliens dont les 8 millions déjà inscrits sur les listes électorales.

