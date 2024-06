En visite à Sikasso ce samedi 21 juin 2024, le Président de la Transition confirme aux Maliens qu’il est sur une bonne lancée. Dans cette dynamique, il vient de lancer les travaux de construction de l’Université de Sikasso, et le démarrage du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire. À côté, il a aussi assisté à l’inauguration du viaduc et du stade Babemba Traoré.

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, n’en est pas à son premier coup de pioche pour le Mali Kura. Déjà, on annonce la construction des universités de Gao et de Tombouctou après celle de Sikasso. Il a promis aussi que Bandiagara aura une université. Au sortir des États généraux de l’Éducation, la réforme de l’école malienne est donc engagée, pour la formation de nouvelles élites au format patriotique et souverainiste.

L’audit du secteur minier a permis de récupérer bien de ressources qui se dissipaient illégalement. À Kayes, le Colonel Assimi Goïta a suppléé au manque d’infrastructures dans la région aurifère et ferroviaire du Mali. À hauteur de 16 milliards Cfa, l’État va réaliser des investissements dans les infrastructures sanitaires et routières pour un développement endogène et national. Il est prévu la construction d’un hôpital militaire ultra moderne à Bamako et l’ouverture de deux centres de dialyse dans la ville de Kayes composés de 8 générateurs chacun. La relance officielle du trafic ferroviaire, tant attendue, est en voie d’être effective comme les activités de la Sopafer-Mali.

À Sikasso, ce week-end, il a rendu hommage à la résistance coloniale des Sikassois, à travers Babemba et Tiéba Traoré. On n’oubliera pas dans ce sillage, les mérites qui ont valu aux Fama d’être outillées en équipements modernes et en termes d’amélioration de leurs conditions de vie.

Le défi énergétique est aussi pris en compte avec les centrales solaires en cours de réalisation ou déjà réceptionnées. Sans compter les gisements de lithium à mettre en valeur dans différentes contrées du pays. On voit aussi les barrages hydroélectriques en passe d’être réactivés pour réduire la dépendance énergétique en hydrocarbures.

Pour ses œuvres sociales, le Président Assimi Goïta ne tarit pas de dons et d’œuvres humanitaires à destination des populations. La liste est exhaustive et ne saurait être déroulée pour toutes les réalisations opérées en cinq ans par le régime de la Transition. Cependant, la cherté du coût de la vie demande encore des interventions pour apaiser et soulager les ménages maliens. On ne saurait compter le nombre d’acquéreurs de groupe électrogène sous la Transition, mais cet outil est devenu la marchandise la plus prisée et la plus en vogue sur le marché à côté des batteries en lithium. C’est dire la capacité de résilience et d’adaptation des Maliens à toute situation d’inconfort imposée à eux. C’est pour cette raison que le Chef de l’État n’a de cesse de rappeler les trois principes qui guident désormais l’action publique au Mali : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, ainsi que la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Assimi a le vent en poupe pour mener le Mali loin devant le peloton de tête des économies réellement émergentes. Plût à Dieu que tout cela aboutisse à la paix et à la Réconciliation nationale pour toujours plus de cohésion sociale entre les communautés de la nation malienne, plus que jamais soudée face aux intempéries de la géopolitique et aux complots des conspirateurs. Qui vivra verra… Tout près n’est pas loin politiquement, mais en même temps est mieux économiquement. À bon entendeur salut soldat !

La Rédaction

