Les humeurs de Facoh : Le Mali sans la Minusma

Le retrait précipité de la Minusma annoncé courant octobre 2023 fait dire et écrire du n’importe quoi aux agences de presse occidentales qui y vont de leur langue et de leur plume, chacune prédisant le pire pour le Mali.

On oublie que les zones occupées par la Minusma comme une conquête militaire, font partie intégrante du territoire malien depuis des siècles et que leur reconnaissance en 1960 comme telles n’est pas venue du hasard.

Le haro sur le baudet fut tel que le Mali fut considéré comme la Palestine de l’Afrique contre laquelle, entrainées par Emmanuel Macron, les nations occidentales se liguèrent et déployèrent d’énormes moyens militaires et économiques pour sinon rendre gorge à la Transition militaire du CNSP, du moins parvenir à la partition du pays en dépit des déclarations démagogiques des dirigeants précédents.

Ce sont des populations nomades et sédentaires qui ont vécu en paix depuis toujours y compris sous la colonisation et la chienlit ne s’y est installée qu’à partir de l’intervention militaire Hollandaise de 2012 que regrette maintenant la transition politique de Dioncounda Traoré qui ne vit pas venir les intentions cachées du président socialiste français de cette époque.

Dans le principe et par nature, la Minusma était conçue comme une force neutre d’interposition entre les belligérants (lesquels ?) sur le terrain mais au fil des ans, au lieu de séparer, l’organisation onusienne ne fit que diviser et attiser les tensions entre des groupes opposés mais pas nécessairement ennemis. Il faut d’ailleurs souligner que partout où l’ONU a implanté ses missions, ces pays n’ont jamais connu la paix et se sont enfoncés dans une guerre interminable au profit des marchands d’armes occidentaux.

Des terroristes attrapés par les populations de Ségou en 2023 ont affirmé être nourris, habillés, armés et payés par la Minusma et chacun au Mali sait que sous prétexte de fournir du boulot aux jeunes chômeurs des zones concernées et de faire des investissements dans l’éducation et la santé, la Minusma s’est sentie indispensable et fonctionna comme un Etat dans l’Etat du Mali.

Sa connexion avec les groupes terroristes et les cadres touareg de la CMA est évidente aux yeux des responsables et du peuple maliens.

Le départ de cette mission ne fait que rapprocher le Mali de la paix et les cris d’orfraie des soi disant spécialistes des questions du Sahel n’effraient personne au Mali car ce pays est une vieille terre qui a connu des épreuves plus éprouvantes que cette situation téléguidée par les chancelleries occidentales.

Facoh Donki Diarra

Ecrivain

