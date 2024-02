Jean de la Fontaine, fabuliste français du XVIIè siècle, avait écrit : « Selon que vous soyez riche ou pauvre, les jugements des cours vous rendront blancs ou noirs ». Cette sentence caractérisa pendant longtemps la justice malienne.

Dans la période de l’US-RDA (1960-1968), la justice issue du système colonial, en tant que résidu de ce système, fonctionna comme la copie pâle de ce dernier, c’est-à-dire qu’elle imita plus ou moins fidèlement les règles du droit français quoique le régime fût d’orientation socialiste. Du reste les hommes de droit n’étaient pas nombreux et pouvaient se compter sur les doigts d’une main.

Un avocat à cette époque représentait un homme comme pas les autres et un juge, l’autorité suprême au pouvoir plus étendu que celui du chef de l’Etat pour la raison simple qu’il pouvait mettre en prison qui il voulait et libérer le condamné de son choix.

La justice au temps du CMLN et de l’UDPM fut comme Jean de la Fontaine l’a décrite sauf que les juges manquaient de compétence car les juges étaient recrutés sur la base du clientélisme, du paternalisme et des relations personnelles. Il s’agissait moins de rendre justice que de s’enrichir sur le dos des plaignants. On a rarement vu un juge de cette époque passer 2 ou 3 ans à la tête d’un tribunal de I ère instance sans devenir millionnaire avec un salaire avoisinant 150 000 F CFA.

Les dossiers s’entassaient les uns sur les autres et tant que le plaignant ne payait pas de sa poche, le dossier dormait sur la table du juge. L’avocat choisi n’y pouvait rien car mangeant et buvant au même râtelier que le juge dont le plus souvent il était le cousin ou le neveu.

Le chamboulement sembla venir de l’insurrection populaire de 1991 où la IIIè république issue de la constitution de février 1992, fut décrite comme celle des juges en raison de l’indépendance accordée à eux et aux énormes avantages matériels et financiers dont bénéficiaient ces simples maîtrisards dont le salaire triplait parfois celui de leurs professeurs de l’école de droit.

Le changement de régime intervenu entre 2019 et 2020 avec l’adoption d’une nouvelle constitution sembla apporter du renouveau dans le fonctionnement de la justice. Les mesures en gestation du ministre de la justice pour rompre avec le passé permettent d’espérer que la justice changera bientôt de visage. En un mot le taurillon ne cassera plus de ses pattes la gourde de miel du concurrent en justice comme cela se passait en temps de Maridiè Niaré.

Facoh Donki Diarra

écrivain

