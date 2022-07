Cher grand-père, nous n’avons plus aucun prétexte. La France est en train de partir et la Cedeao vient de lever ses sanctions. Plus de prétexte, maintenant, travaillons !

Oui cher, grand-père, On forme une coalition civile. On met en difficulté un régime déjà éprouvé. On passe à la vitesse supérieure. Une insurrection populaire. On fait tomber un régime démocratiquement élu. On vient au pouvoir et on tarit toutes les solutions pour porter tous les chapeaux de nos problèmes à la tête de la France et la Cedeao. C’est la France, notre problème. Tout notre problème ! Et la Cedeao !

Oui cher grand-père, c’est là-bas où nous sommes actuellement. Tu demandes à un analphabète, un lettré, un demi-lettré, une vendeuse de charbon, le sommet de l’Etat ou le bas de la pyramide, quel est le problème du Mali ? Le charpentier et le clerc, ont tous la même réponse. C’est la France notre problème. Au moins ça nous épargne tout effort de réflexion. Si on trouve les causes de nos problèmes dans la théorie du complot, c’est sûr que cela nous éloignera des supplices du pragmatisme.

C’est fini cher grand-père. Le retard de la Refondation ne sera plus amputé à l’embargo. La mauvaise rédaction d’un projet de loi ne sera causée par les sanctions de la Cedeao. On n’a plus de prétexte, nous devons travaillons. Ce n’est plus une période d’essaie et personne ne compte sur un autre délai en chicanant. Si on refonde tant mieux, dans le cas contraire, il y aura les élections. Plus de bonus encore. C’est fini !

Cher grand-père, j’espère que nous aurons la chance un jour d’avoir des héritiers de la démocratie et de la République. Des héritiers qui liront nos textes d’aujourd’hui. Ces textes qui tracent notre démocratie et délimitent notre République. Après avoir lu, nos textes, j’espère que ces héritiers auront le courage de rallonger la liste des déstabilisateurs de notre République. Qu’ils ajouteront sans parti-pris, tous ceux qui doivent être ajoutés au MNLA, au Katiba de Kouffa, à Ançar d’Iyad.

Oui grand-père, j’espère que nos héritiers, eux, ils seront sans passion et sans émotion pour compléter cette liste de mettre tous ceux qui de leurs actes, ont porté atteinte à la République et à la démocratie. Ce jour-là, cher grand-père, ce serait notre première victoire démocratique et républicaine. Ce n’est pas pour rien qu’un législateur rend imprescriptible un crime et constitutionnellement. Cela peut paraitre anodin aux yeux du profane, mais les conséquences sont incommensurables pour un Etat du 21ème siècle de l’interconnexion mondiale.

La plus grande sécurité demeurera l’éducation. C’est elle qui forge les cultures et les civilisations. En la matière, quelle culture et quelle civilisation sont plus grandes que la République et la Démocratie. Cher grand-père, ici s’achève ma 26ème lettre. A mardi prochain ! Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

Commentaires via Facebook :