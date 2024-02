Pour rappel une législation scolaire (loi 99 – 046 ANRM du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation) est en vigueur au Mali.

Pour en savoir davantage nous avons rapproché M. S.DIALLO, Censeur d’un établissement privé du district de Bamako. Il donne son avis ci – dessous lisez plutôt le Censeur.

Un surveillant général, membre du corps enseignant, créé en 1847, se voyait principalement attribuer des missions liées à la discipline des élèves : contrôler les absences et les retards, surveiller les élèves dans la cour ou à l’étude et sonner la cloche, le Surveillant Scolaire, comme son nom l’indique, a pour mission principale de surveiller les élèves.

Les missions d’un Surveillant, garantir un rôle de médiation entre les élèves et le corps enseignant. Ecouter et conseiller les élèves si nécessaire, veiller à la bonne intégration des élèves en difficulté ou ayant des besoins spécifiques. Apporter de l’aide au personnel de l’établissement dans lequel il évolue. Il se charge d’encadrer les élèves du lycée dans leur quotidien au sein de l’établissement où il effectue ces fonctions. Il assiste l’équipe pédagogique dans les tâches de surveillance, de sécurité et d’accueil et veille au bon déroulement des entrées et sorties dans l’établissement, le surveillant encadre des élèves dans les collèges et les lycées privés ou publics. Il veille au respect du règlement intérieur imposé par l’Etat où il exerce, il surveille les élèves de manière générale, mais aussi quand les professeurs sont absents, lors des permanences. Il peut s’occuper des externes, des demi-pensionnaires et des internes. Sa mission consiste également à aider l’équipe pédagogique et administrative. Il est amené à délivrer les bulletins scolaires ou encore les billets d’absence et de retenue. Il est le premier interlocuteur entre le corps enseignant, le personnel de l’école et les élèves. Le surveillant a aussi pour rôle de contribuer à l’intégration des élèves handicapés dans les lycées, le surveillant doit être pédagogue afin de faire comprendre aux élèves les règles à suivre dans l’établissement scolaire. Le surveillant fait preuve de discipline et d’autorité. Il est à l’écoute des élèves et possède le sens de la communication. Il travaille en extérieur (espace de récréation, sortie des classes) et en intérieur (cantine, internat, salle d’étude) , le surveillant peut également encadrer les élèves dans des activités parascolaires comme le sport, la culture ou les loisirs au sein de l’établissement , un surveillant peut exercer à temps plein ou temps partiel et dispose des vacances scolaires , le Surveillant Scolaire se poste à l’entrée principale afin de filtrer les entrées et sorties des élèves ou effectue des rondes de surveillance dans les couloirs et les lieux de récréation lors des pauses afin de veiller à ce que tout se passe bien et assurer la sécurité des élèves. Il doit également garantir le respect du règlement intérieur par l’ensemble de ces élèves et personnel par conséquent, surveille leur comportement. Il fait partie intégrante de l’équipe éducative, et de ce fait, aide également l’équipe enseignante et administrative de l’établissement, le Surveillant Scolaire représente essentiellement le lien entre les élèves et l’équipe administrative ou enseignante.

Néanmoins, ces fonctions ne se limitent pas à la surveillance, il peut être chargé de gérer des tâches administratives comme la gestion des absences, remettre les bulletins scolaires, accompagner une classe pendant une sortie scolaire ou les encadrer dans des activités parascolaires au sein de l’établissement, le surveillant peut être un fonctionnaire de l’éducation nationale ou un employé des établissements privés. Il se charge d’encadrer les élèves du lycée dans leur quotidien au sein de l’établissement où il effectue ces fonctions. Il assiste l’équipe pédagogique dans les tâches de surveillance, de sécurité et d’accueil et veille au bon déroulement des entrées et sorties dans l’établissement, le surveillant encadre des élèves dans les collèges et les lycées privés ou publics. Il veille au respect du règlement intérieur imposé par l’Etat où il exerce, il surveille les élèves de manière générale, mais aussi quand les professeurs sont absents, lors des permanences. Il peut s’occuper des externes, des demi-pensionnaires et des internes. Sa mission consiste également à aider l’équipe pédagogique et administrative. Il est amené à délivrer les bulletins scolaires ou encore les billets d’absence et de retenue. Il est le premier interlocuteur entre le corps enseignant, le personnel de l’école et les élèves. Le surveillant a aussi pour rôle de contribuer à l’intégration des élèves handicapés dans les lycées,

Le surveillant doit être pédagogue afin de faire comprendre aux élèves les règles à suivre dans l’établissement scolaire. Le surveillant fait preuve de discipline et d’autorité. Il est à l’écoute des élèves et possède le sens de la communication. Il travaille en extérieur (espace de récréation, sortie des classes) et en intérieur (cantine, internat, salle d’étude) , le surveillant peut également encadrer les élèves dans des activités parascolaires comme le sport, la culture ou les loisirs au sein de l’établissement , un surveillant peut exercer à temps plein ou temps partiel et dispose des vacances scolaires , le Surveillant Scolaire se poste à l’entrée principale afin de filtrer les entrées et sorties des élèves ou effectue des rondes de surveillance dans les couloirs et les lieux de récréation lors des pauses afin de veiller à ce que tout se passe bien et assurer la sécurité des élèves. Il doit également garantir le respect du règlement intérieur par l’ensemble de ces élèves et par conséquent, surveille leur comportement. Il fait partie intégrante de l’équipe éducative, et de ce fait, aide également l’équipe enseignante et administrative de l’établissement, le Surveillant Scolaire représente essentiellement le lien entre les élèves et l’équipe administrative ou enseignante.

Mohamed SOGODOGO

Commentaires via Facebook :