Commémoration le 4ème anniversaire : Une sortie ou rentrée politique ratée !

S’il avait été bien conseillé par ses courtisans, le meeting de samedi soir du Premier ministre Choguel pour commémorer le 4ème anniversaire de la chute du régime du président Ibrahim Boubacar Keita était inopportun et ne devrait pas se tenir pour trois raisons.

1- Choguel n’incarne plus l’idéal pour lequel les Maliens se sont mobilisés dans la rue contre le président IBK, étant donné le train de vie de l’État en ces moments difficiles et son piètre bilan depuis sa nomination en tant que Premier ministre de la Transition après le coup d’État de la rectification du 24 mai 2021. En dehors des inondations, aucun autre besoin basique des Maliens n’a été abordé dans son allocution.

2- Il n’y a aucun avantage politique pour Choguel en tant que Premier de la Transition à commémorer la date du coup d’État du 18 août 2024, s’il veut réellement rassembler les différentes chapelles politiques pour sauver le pays.

Plus que jamais le Mali a besoin de l’union sacrée de tous ses fils et de toutes ses filles afin de trouver une issue favorable à la situation chaotique dans laquelle nous sommes plongés et qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes. En tant que Patron de l’administration, il sera jugé sur ses actions concrètes pour atténuer la souffrance de ses concitoyens et non sur ses déclarations et autres diatribes politiques.

3- Choguel n’a aucune légitimité politique aujourd’hui de parler au nom du M5-RFP alors que le mouvement insurrectionnel populaire est fragmenté en mille morceaux et que son orientation politique demeure toujours floue depuis la chute du régime du président IBK.

L’auteur du récent mémorandum M5-RFP tendance Choguel est toujours en prison. Cela nous amène à se demander si les militaires de l’ex-CNSP qui sont venus parachever la lutte populaire du M5-RFP partagent encore les mêmes objectifs que le président du comité stratégique, non moins Premier ministre de la Transition et ses thuriféraires.

En résumé, ce meeting était simplement un “one man show” qui n’a aucun impact politique réel en ce moment critique de la vie de la nation malienne, car les préoccupations des Maliens se portent actuellement sur les délestages électriques, la gestion des inondations, le coût de la vie en cette période de veille de la rentrée scolaire et de soudure, la question de la sécurité au centre et au nord, ainsi que le sort des déplacés internes dans les chefs-lieux de cercles et de régions.

Sambou SISSOKO

