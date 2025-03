C’est ainsi en a décidé le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNESUP) à travers leur Lettre N°2025-003/CEN-SNESUP du 18 mars 2025 adressé au Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social après avoir suspendu leur grève illimitée pour faire face aux négociations avec le gouvernement .

Pourrons nous dire , échec de négociations entre le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNESUP) et le gouvernement de transition vu que Dr Alou DIARRA, Secrétaire General du SNESUP a informé le Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social de leur décision de déclencher un arrêt de travail à compter du jeudi 20 mars 2025, en réponse au refus persistant de payer les heures supplémentaires et les tâches liées aux examens effectuées par les enseignants-chercheurs et personnels administratifs de l’enseignement supérieur.

Selon les explications du SG du SNESUP, « Depuis plusieurs mois, leurs représentants syndicaux ont multiplié les démarches et les alertes pour attirer l’attention du Ministre sur cette situation préoccupante. Malgré leurs efforts, aucune solution concrète n’a été apportée pour régler ce problème qui concerne pourtant des droits légitimes et des engagements pris envers les personnels. Le travail supplémentaire et les missions liées aux examens (surveillance, correction, organisation) sont essentiels au bon fonctionnement de nos établissements. Pourtant, ces efforts ne sont ni reconnus ni rémunérés à leur juste valeur; ce qui constitue une profonde injustice et une atteinte à la dignité des personnels concernés, ayant pour conséquence la difficulté pour certains de leurs collègues vacataires de les accompagner en continuant à donner les cours à eux confiés.

« Face à cette impasse, nous n’avons d’autre choix que de recourir à un arrêt de travail pour faire entendre nos revendications. Cet arrêt sera maintenu jusqu’au paiement intégral des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens. » Fulmine Dr Alou Diarra au Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social.

