Après avoir longtemps vacillé, l’Adema-PASJ s’est finalement prononcé sur le contenu du projet de constitution en orientant le vote de ses militants pour le référendum du 18 juin 2023. En plus de les appeler d’appeler à voter oui, le PASJ s’engage à battre campagne en direction du maximum d’entre eux. C’est en substance les conclusions d’une réunion sanctionnée par un communiqué de presse de son Comité exécutif tenue hier dimanche 28 mai 2023, au siège du Parti, sous la présidence du Professeur Marimantia Diarra.

Cette posture, selon le contenu du communiqué de presse, a été dictée un examen minutieux du contenu du projet de la nouvelle Constitution ainsi que par les tendances des différents rapports ayant remonté depuis les sections de l’intérieur et de la diaspora consultées par le sommet du Parti. Une démarche dont les Ruchers disent retenir la prise en compte de l’essentiel des préoccupations de leurs militants par la nouvelle constitution. Tout en félicitant les responsables de ses structures de base pour leur travail remarquable abattu avec engagement militant et esprit patriotique dans la dissémination et l’appropriation du contenu du projet de Constitution par les militants et militantes du parti, l’Adema appelle ses militants à se prononcer dans le sens du «Oui» et s’engage à mettre en œuvre, dans les prochains jours, un vaste programme de campagne en direction de ses militants et sympathisants pour un vote massif en faveur de la nouvelle constitution.

Pour ce faire, l’équipe dirigeante des ruchers invite le gouvernement à adopter des stratégies fortes capables de vaincre l’insécurité qui perturbe le quotidien des Maliens, afin de créer les conditions favorables à la bonne organisation du scrutin référendaire dans la quiétude.

L’Adema-PASJ en a profité par ailleurs pour réitérer son soutien constant aux autorités de la Transition et les exhorter à privilégier toujours le dialogue politique, l’inclusivité, le consensus et la transparence autour du processus de retour à l’ordre constitutionnel en cours dans notre pays, gage de la paix, de cohésion, de stabilité et de progrès. Après s’être prononcés dans le sens d’un renoncement au même projet, Marimantia Diarra et ses camarades rejoignent ainsi définitivement le camp du «oui » où ils ont été précédé par l’Urd, l’Adp-Maliba, le Prvm-Fasoko, le RDS, la CSD Mogotiguiya, la jeunesse Rpm des régions de Koutiala, Sikasso et Bougouni, la convergence LC, le Conseil national de la société civile, le Cherif de Nioro, le forum des cadres et notabilités des régions du nord et du Centre et le collectif des producteurs de coton, entre autres.

Amidou Keita

