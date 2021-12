Le verdict du procès de Bakary Togola rendu la semaine dernière a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Comme nous l’annoncions dans nos parutions passées la Cour avaient estimé qu’il n’a pas de preuves contre l’ancien président de l’APCAM.

Ce dénouement avait surpris la quasi-totalité des citoyens maliens. Le ministre de la Justice et des droits de l’homme, Mamadou Kassogué a instruit l’ouverture d’une enquête, afin de faire toute la lumière sur ladite affaire. A cet effet, il a adressé une correspondance datée du mardi 7 décembre au Procureur général près de la Cour d’appel et à l’inspecteur en chef du département, afin de faire la lumière suite à la décision d’acquittement prononcée dans l’affaire « Ministère public contre Bakary Togola et autres »

Dans ladite correspondance, le ministre précise ” que la Cour d’assises, en session spéciale sur les affaires économiques et financières, a rendu le lundi 29 novembre 2021, un arrêt d’acquittement dans le dossier « ministère public contre Bakary Togola et autres », accusés d’atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux”

Cependant il résulte, des informations concernant le comportement de certains membres de la Cour et les connivences qui auraient entravé la gestion de cette procédure, selon la même source, un faisceau d’indices graves incitant à faire ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire, notamment des manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale précise le garde de Sceaux.

« Dans ces conditions, je vous instruis de faire procéder aux investigations nécessaires et me tenir informé des résultats desdites investigations », précise le ministre Mahamadou Kassogué dans sa correspondance. Et d’ajouter : « j’attache du prix à l’exécution correcte de la présente instruction ».

Il faut noter que le parquet de la Cour d’appel avait fait déjà appel et que l’affaire est au niveau de la Cour suprême. Ce qui veut dire que Bakary Togola et ses co-accusés pourront passer devant les juges encore. Les jours à venir nous édifieront

A suivre !

Seydou Diamoutené

