Affaire de malversations à l’EDM : Toute la vérité a-t-elle été dite ?

Le scandale de l’EDM-SA ne semble pas avoir fini de révéler la capacité de nuisance de certains cadres véreux pour s’enrichir sur le dos de l’Etat.

Apparemment le dossier des scandales de EDM-SA a encore de beaux jours devant lui. Car, c’est une affaire qui eu de nombreux connections au point que les plus hautes autorités ont fini par décider de faire prendre le taureau par les cornes. Ceci, en vue de sévir et rendre gorge, le cas échéant à ceux qui ont considéré cette entreprise publique comme une vache laitière que chaque agent pouvait traire à loisir.

En effet, après les enquêtes judiciaires ayant révélé que l’ancien ministre de l’Energie, Seydou Lamine Traoré devrait répondre des questions concernant l’achat des groupes électrogènes pour EDM, et les citernes de gaz oil disparues, l’on entend d’autres développements. Il s’agit de l’implication de certaines sociétés comme Baaraka Pétroleum, Société Lah et fils, la société Fatouma Bathily et autres dans ce scandale du siècle. Et il nous revient que la Cour suprême a été chargée de poursuivre les investigations afin de débusquer toutes les magouilles autour de cette affaire.

Seulement, en débit des interrogations, des mandats de dépôts décernés dans ce scandale, les citoyens continuent de broyer du ,noir par rapport aux délestages intempestifs du courant électrique. C’est au point que les nombreux usagers du service public de la fourniture de l’électricité ne savent plus à quel saint se vouer. C’est pourquoi des voix s’élèvent pour exiger que toute la vérité soit dite sur ces malversations qui ont plombé l’EDM-SA.

Et il n’est pas exclu que des connections insoupçonnées existent tant au sein du Syndicat que des hauts cadres dirigeants de cette entreprise. Il urge que tout le puzzle soit éventré et que toutes les têtes tombent.

Il appartient aux plus hautes autorités d’actionner tous les leviers de l’appareil judiciaire afin de faire toute la lumière dans cette affaire. Pourquoi pas mettre à contribution les enquêteurs du Bureau du Vérificateur Général et de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI). C’est à ce prix que cette affaire aura permis d’impacter positivement la volonté de gouverner avec vertu le secteur de l’énergie au Mali.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

