Lutte contre la corruption au Mali : Mamadou Sinsy Coulibaly lance son observatoire

L’observatoire pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie au Mali (Oddhdm) a été officiellement lancé, le 24 février 2024 à la Maison de la presse, au cours d’une conférence de presse sur le thème «la corruption, démocratie et droit de l’homme» animée par son président, Mamadou Sinsy Coulibaly.

Le Président de l’Oddhdm, Mamadou Sinsy Coulibaly, avait à ses côtés Youssouf Sanogo, le Coordinateur général, Me Amadou Tiéoulé Diarra, Président de Ljdh et Bandiougou Danté, Président du Comité de pilotage de la Maison de la presse.

Selon Youssouf Sanogo, Coordinateur général de l’Oddhdm, «la liberté d’expression étant un pilier de la démocratie, il était nécessaire d’organiser cette conférence pour mobiliser et sensibiliser la population sur la démocratie et le droit de l’homme.»

Pour Mamadou Sinsy Coulibaly, «qui ne lutte pas ou n’empêche pas la corruption est un corrupteur». Le Président de l’Observatoire appelle à bannir la corruption sous toutes ses formes. Tout enrichissement illégal et illicite, a-t-il souligné, se fait toujours au détriment du développement économique du pays. «Pour réussir une lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance et avoir une croissance économique solide et conséquente, à travers la création de la richesses par les entrepreneurs, il faut avant tout tenir compte de la dimension culturelle et de la rupture idéologique», a reconnu Mamadou Sinsy Coulibaly. Aux dires de l’ancien Patron des patrons, «l’injustice, l’improbité et l’esprit de fraude sont à bannir pour réussir la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance».

Le Président du Comité de pilotage de la Maison de la Presse appelle « la population, surtout la jeunesse, à se battre contre ce phénomène qui est un frein au développement socio-économique du pays.»

L’Oddhdm vise à éveiller la conscience de la société civile en général et celle de la jeunesse en particulier, à la motiver pour le développement socio-économique, culturel ainsi que sportif dans un contexte de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, la mauvaise gouvernance, la lutte contre l’injustice sociale. L’Observatoire travaille aussi à assurer l’équité au sein de la justice.

