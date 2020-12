A l’occasion de la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre la corruption, les premiers responsables des représentations diplomatiques de l’Union Européenne, le Danemark, la France, l’Allemagne et des Pays-Bas se sont entretenus hier jeudi avec le président de l’Office centrale de lutte contre l’enrichissement illicite, Momini Guindo.

Ces diplomates occidentaux estiment que l’OCLEI est un partenaire important dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’enrichissement illicite. « Nous représentons un ensemble de missions diplomatiques et partenaires internationaux qui considèrent la lutte contre la corruption et la délinquance financière comme priorité à soutenir », ont indiqué les ambassadeurs européens dans un communiqué commun. En poursuivant que cette visite bénéficie du soutien de l’ambassade des Etats Unis, le Royaume Unis, le Canada, la Suède, la Belgique, la République Tchèque et la Norvège. Occasion a été indiquée par 4 ambassadeurs pour féliciter le gouvernent de la transition d’avoir déclaré la lutte contre la corruption comme une de ses priorités.

A cet effet, ils ont déclaré que le mandat de l’OCLEI est essentiel dans la prévention du fléau de la corruption, notamment la déclaration de biens des agents de l’Etat. Lequel, selon communiqué, donne un signe fort de l’engagement du gouvernement contre le phénomène de la corruption.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

