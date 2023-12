Rapport annuel 2022 de l’OCLEI : 23 dossiers transmis à la Justice !

Le mardi 28 novembre dernier, à la Salle des Banquets du Palais de Koulouba, le Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI), Dr Moumouni Guindo accompagné de ses collègues a été reçu par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. C’était dans le cadre de la cérémonie de remise officielle du Rapport annuel 2022 de ladite structure. Un rapport qui a de nouveau mis le curseur sur le taux considérable de la délinquance financière dans notre pays.

Cette cérémonie de remise s’est tenue en présence du Premier Ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga, les Présidents des Institutions et les membres du Gouvernement.

Dans son allocution, Dr Guindo a, de prime abord, salué le Président de la Transition pour son disponibilité de le recevoir pour la remise solennelle de ce document qu’est le Rapport Annuel 2022 de l’OCLEI. De même que certains documents produits par son service. A savoir, une étude sur les techniques de l’enrichissement illicite dans l’administration publique au Mali ; une étude sur la stratégie d’implication des secteurs dans les activités de prévention et de lutte contre l’enrichissement illicite au Mali et un rapport d’analyse des subventions accordées aux établissements privés d’enseignement secondaire général, technique et professionnel.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il a fait part des missions de son organisation qui est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de lutte contre l’enrichissement illicite envisagées aux niveaux national, sous-régional, régional et international. A ce titre, que l’OCLEI mène des activités de prévention de l’enrichissement illicite par l’information et la sensibilisation ; contribue à la répression du phénomène à travers des enquêtes ; assure la promotion de la collaboration interservices et de la coopération internationale en réalisant diverses études et analyses afin de formuler des recommandations d’amélioration de la gestion publique. En outre, qu’elle est chargée d’exploiter les déclarations de biens.

« L’OCLEI repose sur un organe collégial composé de six représentants de l’Etat et de six représentants de la société civile au sens large. Les douze membres, dont le Président, forment le conseil de l’OCLEI et prennent ensemble toutes les décisions relatives aux actions de prévention et de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite » a-t-il précisé.

Concernant l’Enrichissement illicite au cours de l’exercice 2019-2022, l’OCLEI aurait transmis à la Justice 23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de FCFA, soit en moyenne plus d’un milliard de francs CFA par dossier. Dans ces dossiers, Dr Guindo a fait savoir que les enquêtes de l’OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir : 124 maisons d’habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Outre, que le montant total des fonds, présumés illicites identifiés sur les comptes bancaires des 23 personnes, s’élève à 21 milliards 335 millions de francs CFA alors que, dans la même période, leurs revenus légitimes s’élèvent à 1 milliard 106 millions de francs CFA. Les personnes concernées proviennent de différentes couches socioprofessionnelles, dévoile-t-il, à savoir du gouvernement, des élus, l’administration générale, les administrations financières, la justice, l’armée, les affaires étrangères et les établissements publics, etc. « Le Conseil de l’OCLEI veille au respect scrupuleux des principes du contradictoire, de la présomption d’innocence et de la confidentialité dans la réalisation des enquêtes » a rassuré Dr Guindo.

Ainsi, qu’au titre des déclarations de biens, à la date du 31 décembre 2022, l’OCLEI a exploité 2.842 déclarations de biens et a mis en œuvre un système de codification et d’archivage, qui améliore considérablement le traitement, l’exploitation et la confidentialité des déclarations de biens.

Le truquage des subventions de l’Etat par des établissements privés de l’Enseignement secondaire général, technique et professionnel

Enfin, l’analyse faite par l’OCLEI en 2022, mentionnée par son Président, a porté sur les subventions accordées par l’Etat aux établissements privés de l’Enseignement secondaire général, technique et professionnel, durant la période 2017-2021. Qu’elle ait révélé que, chaque année, l’État verse, en moyenne aux écoles privées, la somme de 49 milliards 600 millions de FCFA. Avec ce montant, l’État peut construire et faire fonctionner annuellement 80 nouveaux lycées. En outre, détaille-t-il, plus de 1000 écoles fonctionnent avec des arrêtés présumés faux.

Quant au Président de la Transition, le Colonel Goïta, il a fait savoir l’intérêt particulier qu’il porte sur cette lutte contre l’Enrichissement illicite. Que ce soit du côté prévention, contrôle et répression sur le plan national, sous régional et international. Avant de féliciter l’OCLEI pour le résultat obtenu et l’exhorter à plus de détermination dans sa mission….

Par Mariam Sissoko

