Semaine de la Jeunesse contre la Corruption : La 9ème édition s’ouvre le 18 février à Bamako

« S’unir avec la Jeunesse contre la Corruption : Former l’intégrité de Demain », tel est le thème de la 9ème édition de la Semaine de la Jeunesse contre la Corruption, qui se déroulera du 18 au 25 février 2025 à Bamako et dans les régions. Initiée par la Communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption (CPLC) sur financement de son partenaire le Projet d’Appui à la lutte contre la Corruption et pour l’Egalité du Genre ( LUCEG), l’activité réunira différents acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau en plus des structures de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite de Madagascar, du Burkina probablement du Niger autour des principes de l’intégrité et de lutte contre la corruption.

En prélude de l’événement, la présidente de la CPLC, Mariam Diama Sanogo et le Chef de Mission du projet LUCEG ont animé une conférence de presse le samedi 15 février pour annoncer l’événement et son objectif. La Semaine de la Jeunesse contre la Corruption dénote de l’engagement du Projet LUCEG et ses partenaires à ne citer que l’ OCLEI et d’autres structures et associations de défense des droits dans la lutte contre la corruption des OSC( organisation de la société civile), a fait savoir la présidente de la Communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. Tout en précisant que l’initiative a été tirée de l’expérience du projet JUPREC à travers son volet ‘gestion de l’intégrité et lutte contre la corruption’ géré par l’ENAP. Pour cette édition, de nombreuses activités ont été annoncées à savoir l’animation des conférences-débats, des débats diffusés à la télévision et à la radio, et sur les réseaux sociaux, en plus de grandes conférences publiques prévues au ‘Grin’ (regroupements). Son objectif est de contribuer à la lutte contre la corruption de manière générale mais plus spécifiquement, lutter contre les pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les droits des filles et des femmes et des autres personnes vulnérables., ceci à travers la valorisation des principes de l’intégrité et de la promotion du genre, selon les explications de Mme Sanogo.

A travers cette semaine, ses organisateurs espèrent toucher près de 7000 personnes dont au moins 30% de femmes. L’événement sera présidé par le ministre de la Justice et celui de la Promotion de la Femme, de l’Enfants et de la Famille avec l’implication du ministre de la Jeunesse et des Sport ainsi que les acteurs de la société civile, singulièrement les jeunes et les femmes. S’agissant des précédentes éditions, la présidente de la CPLC, a souligné leur succès, exprimé par la démystification du phénomène auprès des populations, notamment auprès jeunes et des femmes dont la compréhension et capacité ont été améliorées.

Dans son intervention, Dramane Yacouba Diallo, a tenu à rappeler les missions du Projet LUCEG, financé par Affaires Mondiales Canada et mis en œuvre par l’ENAP. Il a également soutenu l’impact positif de la semaine dans la lutte contre la corruption , aussi les conférences ont souhaité sa pérennisation ainsi que celui du Projet LUCEG. En effet, ils contribuent à grande échelle aux efforts du gouvernement et le renforcement de la veille citoyenne, notamment dans la lutte contre la corruption.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

