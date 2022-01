Au cours de sa présentation de vœux à la presse, le président du comité exécutif de l’Adéma-PASJ, le Pr Marimathian Diarra, se dit favorable à une transition la plus courte possible dans un délai raisonnable. C’était le samedi 29 janvier au siège du parti.

Une prolongation d’une année de la durée de la transition, c’est ce que souhaite le comité exécutif de l’Adéma-PASJ. Une proposition qui contraste avec celle des autorités de la transition qui ont proposé une prolongation de 05 ans. Une proposition qui a courroucé les chefs de l’Etat de l’organisation sous régionale qui ont infligé de lourdes sanctions économiques et financières contre le Mali.

Pour sortir de cet imbroglio et mettre le Mali sur le bon chemin, le président du Comité exécutif de l’Adéma-PASJ prône un consensus national sur le sujet afin de le soumettre devant les chefs d’Etat de la Cédéao. C’est le seul gage pour lui de faire sortir le Mali de la crise. Marimanthia Diarra a réaffirmé la disponibilité de son parti à rechercher les voies et moyens afin d’aboutir à un consensus national entre toutes les forces vives du pays.

Par la même occasion, le président du comité exécutif de l’Adéma-PASJ a invité les autorités du pays à poursuivre les efforts dans les domaines de la sécurité, de la défense, du dialogue entre maliens pour plus d’inclusivité et réussir ensemble la sortie de crise devant permettre l’organisation d’élections transparentes crédibles dans un délai raisonnable. « Ce délai doit prendre en compte nos contraintes et les lourds défis internes et externes qui pèsent sur notre pays (…) », a-t-il souligné.

Enfin, tout en exigeant la levée des sanctions injustes contre le Mali, le président Diarra a exhorté les autorités de la transition à poursuivre le dialogue franc et rigoureux avec les partenaires de la Cédéao, de l’Union Africaine et du reste de la communauté internationale, tout en préservant les intérêts du Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :