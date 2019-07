Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, entame le mercredi 03 juillet 2019 une visite de travail de plusieurs jours dans la région de Mopti. Il est accompagné de membres du Gouvernement dont les ministres de la Santé et des Affaires sociales Michel Hamala Sidibé, celui de la Défense et des Anciens Combattants Général de Division Dahirou Dembélé, celui de la Jeunesse et des Sports Arouna Modibo Touré, et celui de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Housseini Amion Guindo.

En plus de ses collaborateurs, des députés, ainsi que des notabilités civiles et militaires issus de la région feront partie de la mission.

La délégation mixte conduite par le Premier ministre a plusieurs objectifs de travail. Le premier est de parer à l’urgence humanitaire qui est la conséquence directe de la crise sécuritaire. Par ailleurs, la visite accélérera le renforcement du dispositif sécuritaire, ainsi que le déploiement de l’administration pour améliorer l’accès aux services sociaux de base des populations de cette région. De plus, la présence des membres du gouvernement ainsi que des notabilités favorisera le dialogue inclusif indispensable à la restauration du vivre ensemble et de la paix dans les régions du centre et au Mali en général.

Sur place, la délégation prêtera une attention particulière aux maliens qui subissent de front les affres des attaques barbares, en se rendant dans des camps de déplacés ainsi que dans plusieurs garnisons militaires pour leur apporter l’écoute, le soutien et le réconfort de l’Etat.

Concomitamment, pour parer au risque de famine associé à la période de soudure, le Premier ministre procédera au lancement d’une vaste opération d’urgence de distribution de près de 8000 tonnes de vivres au profit des populations affectées des régions de Mopti et de Ségou. Cette opération organisée par le Commissariat à la Sécurité alimentaire dans le cadre du Plan de sécurisation intégré des régions du centre (PSIRC) va concerner tous les arrondissements de tous les cercles de la région de Mopti et de Ségou.

Le Premier ministre aura ensuite des échanges avec le commandement militaire pour discuter avec lucidité des enjeux de la sécurisation de la première région militaire du Mali en terme d’effectifs. Un point sera fait en particulier sur l’opération DAMBE qui vise essentiellement à instaurer un environnement de stabilité, prérequis au retour des populations déplacées et à la normalisation de la vie socio-économique.

Le Premier ministre s’intéressera également aux défis rencontrés par les jeunes, moteur de développement de la région et du pays lors du lancement des concertations régionales de la jeunesse.

Enfin, le Premier ministre présidera une conférence des cadres de la région pour améliorer le dialogue, la fraternité, la cohésion sociale et briser le cycle infernal d’attaques qui compromet la stabilité et le développement de la région.

