Dialogue direct inter-Maliens : Ousmane Issoufi Maïga nommé président du comité de pilotage

Le décret portant nomination des membres du Comité de pilotage du dialogue direct inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale a été publié hier dans le Journal officiel.

C’est l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga qui a été choisi pour présider ce Comité. Le poste de vice-président est confié à Jean Bosco Konaré. Boubacar Sow et Abdoulaye Nantoumé en sont respectivement le rapporteur général et le rapporteur général adjoint. Les membres du Comité sont au nombre d’une centaine de personnes dont la plupart sont des représentants des associations et organismes de la société civile.

Il faut rappeler que le Comité de pilotage du dialogue direct inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale a été créé auprès du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, par décret n°2024-0053/PT-RM du 26 janvier 2024. Il est chargé de la préparation et de l’organisation du dialogue direct inter-Maliens.

À cet effet, il élabore les termes de référence du Dialogue et les soumet à la validation d’un atelier national qu’il organise et assure la programmation, la coordination et la supervision des différentes activités du Dialogue à l’intérieur et à l’ extérieur du territoire national. Le Comité de pilotage conçoit et veille également à la mise en œuvre du plan de communication et élabore le rapport final du Dialogue et le rapport d’exécution de sa mission.

