Koulouba : Échanges fructueux entre le Président Goïta et le ministre des Forces armées du Sénégal

La visite de Birame Diop dans notre pays a permis de faire l’état de la coopération militaire entre le Mali et le Sénégal qui n’a cessé de se développer depuis la signature de l’accord militaire technique en mars 2021

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a reçu, le vendredi dernier au Palais de Koulouba, une délégation sénégalaise conduite par le ministre des Forces armées, Birame Diop. C’était en présence de son homologue, le Général de corps d’armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Le ministre sénégalais des Forces armées était venu transmettre le message d’amitié et de fraternité du Président Bassirou Diomaye Faye à son homologue malien. «Son message est aussi celui de la solidarité envers le Mali qui, depuis plus d’une décennie, combat courageusement le terrorisme et l’extrémisme violent», a indiqué Birame Diop au terme de l’audience. Il dira que le message du Président sénégalais est également celui de l’espoir de voir les relations, déjà très satisfaisantes entre les deux Armées, se renforcer de manière à mieux lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Mais aussi, renforcer la sécurité le long de la frontière que les deux pays partagent. Sans oublier la sécurisation et la préservation de la frontière naturelle qui est la Falémé que les deux pays ont en commun. «Il s’agit également de lutter de manière plus efficace contre la criminalité transfrontalière et pour l’amélioration de nos relations dans le domaine extrêmement important de la formation, du renforcement des capacités, des échanges des délégations et d’expertises », a précisé le ministre sénégalais.

Birame Diop s’est, par ailleurs, dit heureux de sa visite au Mali qu’il considère comme chez lui. D’après lui, le Mali et le Sénégal sont deux États et ont le même peuple. «Dans le passé, le Mali et le Sénégal ont eu à appartenir à la grande famille de la grande Sénégambie historique», a-t-il expliqué. Les deux pays ont eu à appartenir également à la Fédération du Mali. «Aujourd’hui, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que ce sont les deux seuls pays au monde qui partagent la même devise nationale : un Peuple, un But, une Foi», a rappelé le ministre Diop.

Auparavant, le ministre sénégalais des Forces armées avait eu une séance de travail avec son homologue malien, le Général de corps d’armée Sadio Camara. à ce sujet, Birame Diop a confié que les deux délégations ont travaillé, main dans la main, de manière à aboutir à des recommandations réalistes et pertinentes. Pour lui, si ces recommandations sont mises en œuvre, «elles vont nous permettre d’atteindre tous les objectifs que les deux pays se sont fixés dans le domaine de la coopération militaire».

Bembablin DOUMBIA

Commentaires via Facebook :