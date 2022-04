Dans un communiqué rendu public, le 22 avril 2022, la Plateforme Espérance Nouvelle-jigiya kura, présidée par Housseini Amion Guindo dit Poulo, président du parti CODEM, a rejeté la volonté du gouvernement à s’octroyer un délai supplémentaire de 24 mois. « A l’heure où la parole politique est constamment mise en doute, on ne saurait accepter que le Premier ministre en exercice réfute ses responsabilités en créant un coupable idéal. Espérance Nouvelle-jigiya kura rejette la volonté du gouvernement à se donner unilatéralement 24 mois comme nouvelle échéance de la transition à compter de la date du 21 avril 2022. Espérance Nouvelle- jigiya kura lance un vibrant appel à l’ensemble des démocrates épris de paix et du devenir du Mali à se donner la main pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté », révèle le communiqué de la Plateforme Espérance Nouvelle-jigiya kura.

Dans ce communiqué, Espérance Nouvelle-jigiya kura a salué l’initiative prise par le Conseil National de transition (CNT), à travers son Président, le Colonel Malick Diaw, quant à l’organisation de l’audition du Premier ministre Choguel KOKALLA MAÏGA dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale. Selon la Plateforme présidée par Poulo, cette audition est et demeure un acte démocratique.

La Plateforme précise que ladite audition a permis aux membres du CNT de confirmer toutes les interrogations légitimes quant à la mauvaise tournure prise par l’action impulsée par le Premier ministre et dénoncée par Espérance Nouvelle-Jigiya kura dans ses communiqués et fora. Espérance Nouvelle – jigiya kura se dit extrêmement choqué par les arguments évoqués par le Premier ministre sur l’absence de consensus, accusant certains Partis politiques d’obstruction au motif de vouloir coûte que coûte aller vers des élections.

Espérance Nouvelle-jigiya kura rappelle qu’un des objectifs d’un parti politique est la conquête et l’exercice du pouvoir. « Espérance Nouvelle-jigiya kura se rappelle des positions publiques du Premier ministre actuel à l’opinion publique nationale et internationale : le 29 mars 2021, après le premier coup d’Etat, le M5 RFP qu’il présidait a co-signé un communiqué avec Espérance Nouvelle-jigiya kura, invitant le gouvernement du Premier ministre de l’époque, Moctar OUANE, à respecter le délai de 18 mois imparti à la transition ; le 06 mai 2021 à l’issue de la rencontre avec le Président de la transition, Ba Ndaw, il avait publiquement rappelé au Président de la transition dans son allocution que pour eux la transition c’est 18 mois et par conséquent le respect des engagements pris est impératif ; lors de la présentation de son Plan d’action gouvernemental (2021), devant le même CNT, il avait affirmé le respect de toutes les actions contenues dans le délai de 18 mois imparti à la transition ; lors de son intervention, à la 76ème session de l’assemblée générale des Nations Unies, il a qualifié l’organisation des élections présidentielles au Mali, comme une priorité de son gouvernement et s’est engagé à respecter le délai de 18 mois imparti à la transition », révèle le communiqué de la plateforme présidée par Poulo. Espérance Nouvelle-jigiya kura s’indigne qu’aujourd’hui, il n’en est rien si ce ne sont les sanctions imposées par la CEDEAO et l’UEMOA que le pays subit depuis le mois de janvier en plus des différents refus de décaissements de la part de ses différents partenaires internationaux dont la banque mondiale. Selon ce regroupement politique dirigé par Poulo, les conséquences de ces sanctions ne sont que la résultante du non-respect des engagements pris par les autorités de la transition. « Les faits sont têtus.

A l’heure où la parole politique est constamment mise en doute, on ne saurait accepter que le Premier ministre en exercice réfute ses responsabilités en créant un coupable idéal. Nous tenons enfin à rappeler que l’exercice du pouvoir est périlleux mais ô combien précieux pour l’équilibre de notre nation.

En conséquence, nous invitons le chef du gouvernement à ne pas le galvauder. Espérance Nouvelle- jigiya kura rejette la volonté du gouvernement à se donner unilatéralement 24 mois comme nouvelle échéance de la transition à compter de la date du 21 avril 2022. Espérance Nouvelle-jigiya kura lance un vibrant appel à l’ensemble des démocrates épris de paix et du devenir du Mali à se donner la main pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté », indique le communiqué de la Plateforme Espérance Nouvelle- jigiya kura.

Aguibou Sogodogo

