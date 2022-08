Le 18 août 2022, le Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, a reçu, avec les Représentants de la CMA (Coordination des Mouvements de l’Azawad), la Plateforme et des Mouvements de l’Inclusivité, la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution, en présence du secrétaire général et des membres du Cabinet.

L’objectif de cette rencontre était de faciliter les échanges entre la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution et les Représentants des Mouvements signataires et de l’Inclusivité.

Bien avant cette rencontre avec les parties signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger, la commission de rédaction de la nouvelle constitution (CRNC) a rencontré respectivement, les partis politiques, le 26 juillet 2022, et la société civile, le 28 juillet dernier.

La commission a deux mois pour présenter son rapport d’avant projet de constitution au président de la transition.

