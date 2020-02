L’ancien Maire de la Commune III du District de Bamako, M. Abdel Kader SIDIBE est le porte étendard du parti CODEM dans la circonscription électorale de la Commune III. Sa longue et riche carrière politique au sein de cette Commune est un atout majeur pour émerger et faire élire sa liste dès le 1er tour des législatives du 29 mars 2020. C’est une conviction ferme de l’homme et de son entourage. Puisqu’il est en terrain connu et ayant un carnet d’adresses fourni, Monsieur Abdel Kader SIDIBE sollicite le soutien ferme des populations de la commune III, pour lesquelles, il s’est donné avec corps et âme pendant des décennies en tant que Maire. Après ce brillant passage à la mairie de la Commune III, il veut monnayer son talent d’homme politique au service du peuple afin de mieux défendre les intérêts de la nation. Il sera difficile à battre dans son fief.

Seydou DOUMBIA.

Commentaires via Facebook :