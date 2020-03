La liste d’indépendants « Notre Commune V Avance (NCA) » est adulée par la population de la circonscription électorale qui se dit prête à voter massivement pour ses candidats le 29 mars prochain.

C’est un truisme de dire que la liste d’Indépendants « Notre Commune V Avance (NCA) » est adoubée par la population. L’alliance NCA suscite l’engouement et l’adhésion des habitants de la commune V. Les deux premiers jours des campagnes suffisent pour le démontrer. Loin du folklore ambiant, les candidats mènent tambour battant une campagne de proximité qui, semble-t-il, porte déjà ses fruits.

Cheickné Camara, Aïchata Coulibaly et Boubacar Samaké, qui sont les porte-étendards du NCA, font du porte-porte pour expliquer aux habitants le bien-fondé de leur programme. Ils ont été à chaque fois reçus avec les honneurs et avec enthousiasme par des populations qui se disent prêtes à tourner les années de disette de Moussa Timbiné qui, selon les constats des observateurs, est en net recul dans la circonscription électorale.

« La liste Notre Commune V Avance est une réelle chance de changement en commune V», témoignent des habitants, qui s’apprêtent à mobiliser la population afin de faire élire les porteurs de cette liste.

Il faut dire que Cheickné Camara, Aïchata Coulibaly et Boubacar Samaké, tous des personnalités connues de la commune V, ne manquent pas d’atouts. Promoteur du complexe scolaire Platon, Cheickné Camara a contribué à la scolarisation de nombreux enfants de la Commune V. « Les enfants des indigents sont formés gratuitement au complexe scolaire Platon » confesse un habitant, qui estime qu’une fois élu député, Cheickné Camara fera rayonner la Commune V ses lettres de noblesse.

Aïchata Coulibaly, est une transitaire connue pour sa magnanimité. Elle est décrite par ses proches comme une personne qui est toujours venue en aide aux autres. Enfin, Boubacar Samaké, est un entrepreneur topographe. Il est également connu pour ses actions de bienfaisance.

De plus, la liste « Notre Commune V Avance » bénéficie du soutien et la bénédiction du maire de la Commune V, Amadou Ouattara, dont la popularité est sans commune mesure. Dans ces conditions, difficile de ne pas entrevoir l’élection de la liste NCA au soir du 29 mars prochain.

Les engagements des candidats

S’ils sont élus, (ce que souhaite la population), les candidats promettent de faire voter les lois pertinentes. Ils se disent prêts à combattre toutes les lois scélérates. C’est-à-dire toutes lois qui sont en contradiction avec les valeurs, les traditions et l’intérêt supérieur du peuple malien. Ils s’engagent à contrôler l’action gouvernementale en ayant à cœur l’intérêt général et servir de facilitateur entre leur base (la population) et l’ensemble des services compétents du pays.

Les candidats de NCA affirment être des porte-paroles qui relayeront les aspirations, les préoccupations et les ambitions de la population. Ils promettent être des ambassadeurs du Mali à l’étranger en vue de renforcer la coopération internationale et de mobiliser toutes les ressources en faveur des couches les plus vulnérables du pays.

Abdrahamane SISSOKO

