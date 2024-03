Élections présidentielle en Russie : L’honorable Mountaga Diakité dit Method parmi les observateurs désignés par l’UPJ

En prélude aux élections présidentielles et législatives en Fédération de Russie prévues du 15 au 17 mars, ce sont environ plus de 6522 observateurs nationaux et internationaux qui sont déployés dans le pays de Vladimir Poutine. Parmi ces observateurs figure en bonne place notre compatriote honorable Mountaga Diakité, membre du CNT qui représente l’Union panafricaine de la jeunesse (UPJ) pour la supervision des scrutins. Notons qu’avant l’ouverture des bureaux de vote, les observateurs ont eu un agenda très chargé à travers des rencontres avec les autorités locales, la commission électorale et des parlementaires…

A rappeler que l’honorable Mountaga Diakité va mener sa supervision à St. Petersburg la ville natale du president Poutine, candidat à sa propre succession. Dans cette ville, ce sont 3.816.980 électeurs qui sont inscrits dont 73% de femmes et 27% hommes pour 1947 bureaux de vote selon le président de la commission électorale de St Petersbourg Maksim Semenovich

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

