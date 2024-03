En conférence de presse, quelques après le meeting de la branche M5 affilé à Choguel, Imam Oumarou Diarra, fraichement porté à la tête du comité stratégique du mouvement, et compagnons étaient devant la presse. Objectifs battre en brèche tous les propos tenus par Choguel devant son peuple au palais des sports et faire le point sur la situation actuelle du mouvement.

Et selon les frondeurs, la gouvernance verticale et par oukase qu’a voulu imposer Choguel Maiga depuis sa désignation comme Premier ministre sur proposition du M5-RFP est la cause principale de leur démarche. Or, rappellent-ils, il est à la Primature sur proposition du M5-RFP. En effet, selon le contenu d’une déclaration lue par Jeamille Bittar, «le Comité stratégique a décidé de donner la preuve de sa maturité en présentant la candidature de son président dont l’appétit pour le poste l’avait conduit à des contacts en dehors M5-RFP et à des combines qui auraient pu faire éclater le mouvement…. Dire que les militaires sont allés chercher Choguel qui n’était pas demandeur du poste est un mensonge».

Cependant, selon la fronde, c’est surtout l’incapacité notoire à tous les niveaux de Bouba K. Traoré qui en est l’élément déclencheur. L’Imam Oumarou Diarra et compagnons expliquent, en clair, que Choguel Maiga a nommé Bouba K comme Chargé de Mission à la Primature pour bien l’instrumentaliser. Pis, malgré les appels répétés à sa démission par de nombreuses entités et le retrait de son mandat par son entité d’origine, EMK, Choguel a voulu le maintenir coûte que coûte dans ses fonctions de Vice-président. Et ça n’est pas tout. Bouba K. Traoré, toujours selon ses contempteurs, a refusé de reconnaitre les résultats de l’élection d’Ibrahima Traoré dit Jack Bauer que les candidats se sont imposés dans toutes les communes et entités renouvelées. «Fort du soutien de son mentor Choguel Maiga, Bouba K Traoré a eu la prétention de suspendre ceux qui ont protesté contre de tels agissements en quittant la salle», relève t-on, ajoutant que contrairement aux déclarations du PM à son meeting du Palais des Sports, les difficultés actuelles n’ont aucun lien avec des demandes de postes. Pour preuve, argumentent-ils, le Comité stratégique, républicain dans l’âme, n’avait pas protesté lors de la sortie de certains de ses ministres du Gouvernement». A la différence des membres du M5-RFP Malikura, qui ont abandonné le navire, Oumarou Diarra et les siens, avec une solide majorité de 7 entités sur onze représentées au Comité Stratégique, ne comptent pas demissionné du mouvement. «Nous n’avons pas démissionné et nous ne démissionnerons jamais ; nous n’avons pas quitté le M5-RFP et nous ne le quitterons jamais», martèlent-ils. Les frondeurs se disent par ailleurs repus des double-langages de Choguel Maiga qui, le matin, réunit des membres de son cabinet et des obligés pour dénoncer des complots ourdis contre lui par les militaires en complicité avec des membres du Comité stratégiques qui sont ainsi jetés en pâture et le soir, fait l’éloge des mêmes militaires sous le vocable de « monèbodenw ». Et, tout en refusant de tomber dans le piège des débats de caniveaux où certains, disent-ils, veulent les entrainer pour servir des agendas individuels qui n’ont rien à voir avec les intérêts fondamentaux du Mali, les frondeurs du M5 en ont profité pour réaffirmer leur ferme engagement à œuvrer pour la réalisation pleine et entière des idéaux du M5-RFP, à la restauration et au renforcement de la cohésion en son sein malgré les graines de la division que sèment qu’il imputent aux fossoyeurs du mouvement. Les fondeurs ont par ailleurs donné 72 heures à Choguel pour prononcer la nullité des « sanctions » commanditées, travailler à restaurer sans délai la cohésion et l’entente au sein du mouvement, sortir définitivement de ses shows mensongers offensants pour ses camarades de lutte, arrêter d’instrumentaliser certains jeunes et membres de son Cabinet. A défaut, Il sera purement, simplement et démocratiquement demis de ses fonctions de président du Comité Stratégiques et ramené au niveau de militant à la base sans qu’il soit besoin de suspensions ou d’exclusions qui restent les armes des faibles.

Amidou Keita

