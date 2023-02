Gestion de la transition : le Cadre des partis politiques en meeting le samedi prochain

Pour se prononcer sur l’Etat de la nation, en particulier sur la problématique du chronogramme électoral, la situation sociopolitique, et d’autres sujets comme la vie chère, le plateforme politique dénommée “Cadre des partis politiques pour une transition réussite” projette organiser un “grand meeting”, le samedi 4 février 2023 à 15 heures au Rond-point de l’Obélisque (Bougie-Ba) à Hamdallaye ACI 2000.

Contacté par nos soins, l’un des membres du Cadre des partis, a confirmé à Mali-Horizon la tenue de ce meeting, qui aura lieu le samedi 4 février 2023, visiblement pour doinner un peu de la voix face à l’évoluion plutôt tranquille de la Transition. Selon ce dernier, cette manifestation, qui sera organisée par les jeunes et les femmes des partis politiques et regroupements pour le retour à l’ordre constitutionnel, va offrir l’occasion aux membres du Cadre de se prononcer sur les questions brûlantes du pays. Avant de préciser que cette rencontre sera un “meeting patriotique” sur l’état de la nation. Comme pour dire que ce sera l’occasion de tester un tant soit peu la réactivité et la capacité de mobilisation des jeunes et femmes militants en cet avant-veille des consultations référendaires.

Sont organisateurs de ce rassemblement l’APR, EPM, Espérance nouvelle-JIGIYA KURA, CVCRT, ASMA-CFP, CNDR…

L.B

Commentaires via Facebook :