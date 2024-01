Housseini Amion Guindo, président de la CODEM : “Aucune malice politique ne saurait éternellement amuser la galerie et détourner le peuple de l’essentiel “

Dans son message de vœux de nouvel an, le président de la Convergence pour le développement du Mali (Codem), Housseini Amion Guindo, exhorte nos autorités à mettre 2024 à profit conformément aux engagements pour sortir le Mali de cette période d’exception aux conséquences incalculables sur les populations, car il prévient qu’aucune malice politique ne saurait éternellement amuser la galerie et détourner le peuple de l’essentiel.

A l’entame, il dira que l’année 2023 qui s’est achevée a été une année tout long de laquelle les Maliens ont vécu des moments de joie et de tristesse, des moments de paix et de troubles dans plusieurs localités, bref les fortunes et les infortunes diverses connues soit par nous-mêmes, nos familles et notre pays.

Il ajoutera que l’année 2023 a été marquée par un contexte sociopolitique et sécuritaire particulièrement difficile pour notre pays avec des attaques terroristes qui ont endeuillé des milliers de familles et fait des milliers de déplacés et de réfugiés pour lesquels il a une pensée.

A ces dures épreuves, poursuivra-t-il, se sont ajouté la cherté de la vie ainsi que des délestages sans précédent qui n’ont épargné personne au point de saper des secteurs économiques importants de notre pays.

“Face à ces épreuves, nos braves populations ont fait preuve de résilience. C’est le lieu pour moi de m’incliner devant la mémoire de nos Illustres disparus, de renouveler ma compassion et ma solidarité à l’endroit des familles éplorées et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés civils et militaires”, a-t-il laissé entendre.

A nos Forces de défense et de sécurité, il a exprimé sa gratitude ainsi que celle de son parti pour leur sacrifice, leur détermination et leur professionnalisme. “Mon plus grand souhait est que 2024 soit l’aube d’une nouvelle ère pour le peuple malien. L’ère de la paix totale sur tout notre territoire afin que nous puissions continuer à écrire les pages glorieuses de notre histoire dans un Mali indépendant et véritablement souverain”, a ajouté le président de la Codem.

Plus que jamais, dira-t-il, le devoir collectif des Maliens en ce moment historique critique, est de s’unir pour faire face aux défis actuels et assurer à la génération future, la sécurité, la santé et le développement économique et social. Et d’ajouter que ce devoir patriotique passe par le respect des engagements vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires. Car, selon lui, aucune malice politique ne saurait éternellement amuser la galerie et détourner le peuple de l’essentiel. Avant d’exhorter nos autorités à mettre 2024 à profit conformément aux engagements pour sortir le Mali de cette période d’exception aux conséquences incalculables sur les populations maliennes.

“Notre parti reste disponible pour accompagner toutes les initiatives pour un retour à l’ordre constitutionnel. Aux militants et sympathisants de la Codem, je vous invite à rester mobilisés pour l’atteinte des objectifs du parti”, a-t-il conclu.

Boubacar Païtao

