Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, Peter Grabow Kolding, chef de mission Eucap/Sahel-Mali ainsi que le chargé d’affaires par intérim de la Délégation de l’Union européenne, Michel De Knoop, ont inauguré le nouveau Centre inter forces de Kourémalé, dans la région de Koulikoro. La coupure symbolique du ruban s’est déroulée durant la matinée du 5 juillet 2024 en présence d’autorités maliennes et européennes.

Le bâtiment flambant neuf remis au ministère de la Sécurité et de la Protection civile a pour objectif de le soutenir dans l’amélioration du maillage territorial des Forces de sécurité intérieure au sud du pays. Le Centre hébergera des éléments de la garde nationale, de la police nationale et de la protection civile.

Le site comporte notamment des dortoirs, un bâtiment administratif, une infirmerie également accessible aux populations locales, un réfectoire doté d’une grande cuisine, un poste de police, des postes de surveillance, des magasins, des préaux, des parkings couverts, des châteaux d’eau, un pôle énergétique et des panneaux solaires.

Ce Centre inter forces est un projet phare dans le cadre de la sécurisation du territoire du Mali et de la gestion intégrée des frontières. Eucap/Sahel-Mali est fière de pouvoir soutenir le Mali dans ses efforts de sécurisation du territoire. Peter Grabow Kolding, chef de mission, a félicité le fruit de ce partenariat tripartite entre le ministère de la Sécurité, Eucap/Sahel-Mali et la Délégation de l’UE.

“Le site que nous inaugurons ensemble aujourd’hui illustre pleinement l’étroite et fructueuse collaboration entre l’UE et le Mali. Ce site de Kourémalé permettra aux Forces de sécurité intérieure d’assurer leurs activités régaliennes de sécurisation des frontières, de protection du territoire, des populations et de leurs biens”, a salué M. Kolding dans son allocution.

Pour sa part, le chargé d’affaires par intérim de la Délégation de l’Union européenne, Michel De Knoop, a réitéré “l’engagement de l’Union européenne à continuer d’œuvrer pour contribuer à la sécurisation du pays”.

En plus de renforcer la présence sécuritaire dans la zone et aux frontières, le Centre va aussi améliorer les services de sécurité au profit des populations locales, notamment par une infirmerie qui leur sera accessible et un poste de police permettant une capacité de réaction rapide face aux éventuelles incidents et menaces sécuritaires.

Le MSPC, en s’adressant au chef de mission de Eucap/Sahel-Mali, a précisé qu’Eucap, par le biais de la remise aux autorités du pays du Centre inter forces de Kourémalé d’une valeur de 3,6 milliards de F CFA a, encore une fois illustré “l’exemplarité et la solidité de sa collaboration avec le MSPC”.

Il a en outre précisé que cet acte de haute portée, en plus de satisfaire les besoins en infrastructures des Forces de sécurité maliennes, vise à renforcer davantage la coopération transfrontalière et la coordination entre les forces de sécurité maliennes, notamment la police nationale, la garde nationale et la protection civile et qu’il permettra de mettre en œuvre “le rapprochement des services dont il a la charge dans un même espace, ce qui contribuera à améliorer leurs performances respectives dans le cadre de l’interopérabilité, et cela pour le bonheur des populations du Mali”.

Financé conjointement à hauteur de 5,7 millions d’euros, soit 3,6 milliards de F CFA, par la Délégation de l’Union européenne et Eucap/Sahel-Mali, les travaux ont été entièrement exécutés par une entreprise malienne.

Source : UE

Commentaires via Facebook :