Le Chef de l’Etat a reçu solennellement ledit rapport lors d’une cérémonie dans la salle des banquets de Koulouba, au cours de laquelle le Médiateur de la République a présenté les points essentiels de son Rapport.

Ledit rapport recense les interpellations de tous ordres formulées par les citoyens auprès des services publics sur l’ensemble du territoire national. Il contient également des recommandations pour satisfaire au maximum les exigences du citoyen malien dans tous les domaines des services offerts par les représentants de l’Etat. Les domaines où les litiges sont les plus nombreux sont la gestion domaniale et foncière, la justice et la protection sociale.

Des insatisfactions qui restent constantes, malgré l’Espace d’interpellation Démocratique célébré chaque année le 10 décembre, et qui suscite de plus en plus beaucoup d’intérêt de la part de nos populations.

Dans son rapport le Médiateur déplore la mauvaise prestation dans les services publics couronnée par la corruption et autres comportements qui ne sont pas louables et qui détériorent la relation entre l’administrateur et l’administré.

Le Chef de l’Etat après avoir félicité et remercié Baba Hakib Haidara et son équipe dira que les comportement qui minent l’administration publiques notamment en matière de litiges fonciers, ne seront plus tolérés: ”

Que tous ici notent et comprennent que de moins en moins nous tolérerons certains comportements qui endeuillent régulièrement nos braves populations en les ayant spolié de façon inconsidérée de leur seule et vrai patrimoine. Que nous tolérerons de moins en moins que par la faute de certains agents le discrédit soit jeté sur toute l’administration dont certains agents s’acquittent correctement de leur tâche.” insistera le Président IBK

Quant aux recommandations, le Chef de l’Etat espère qu’elles auront retenu l’attention des principaux acteurs de tous les services publics de l’Etat pour que de façon scrupuleuse et diligente, des analyses soient faites de façon à mener à bien les actions idoines pour le réconfort des populations.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence

Commentaires via Facebook :