Libération de Soumaïla Cissé : L’URD dément les rumeurs et promet des actes…

Depuis 5 jours sur les réseaux sociaux, des rumeurs portent sur une probable libération de l’honorable Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars passé à Niafunké. Le parti de l’URD, le collectif des jeunes pour la libération de Soumaïla Cissé et autres étaient en face de la presse hier pour démentir lesdites rumeurs et annoncer des actions envisagées pour diligenter la libération du chef de file de l’opposition.

“Soumaïla Cissé a été libéré depuis hier. Il a été remis à la Minusma grâce à l’intervention de Blaise Compaoré”, telle est la rumeur qui a occupé la une des pages Facebook. Le président de la jeunesse de l’URD, Abdrahamane Diarra a animé un point de presse où il a formellement démenti ces rumeurs. A l’heure où il parlait, dit-il cela fait 97 longs jours que Soumaïla est détenu par ses ravisseurs.

Ces rumeurs font suite à une promesse du président de la République d’une libération bientôt du chef de file de l’opposition. Dans ses assertions, le président a confié être en contact avec les ravisseurs de l’honorable et que des négociations sont en cours. La jeunesse de l’URD, à travers le président Diarra, se questionne sur le quand de ce bientôt promis par le président.

Après ce démenti et des remerciements à l’endroit des partis politiques de l’opposition et de la majorité et des associations qui n’ont ménagé aucun effort pour la libération de Soumaïla Cissé, le président Diarra a promis des actions pour diligenter sa libération. Parmi lesquelles, di-il, des sit-in à 14 points stratégiques de Bamako et de Kati entre le 2 et le 3 tôt le matin. Et le jeudi, le 3 juillet, le président Diarra appelle à un grand rassemblement de l’ensemble de ceux qui souhaitent la libération de Soumaïla Cissé à la Bourse du travail à partir de 14h.

Koureichy Cissé

