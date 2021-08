Lutte contre la corruption : Modibo Sidibé plaide pour la fin de l’impunité

L’ancien Premier ministre, président du parti Fare An ka wuli, Modibo Sidibé dans sa traditionnelle causerie dans les grins était à Ouolofobougou- Bolibana le samedi.

Plusieurs militants et sympathisants de son parti et d’admirateurs sont venus le rencontrer et ce fut un espace d’échange qui a donné lieu à un débat fraternel.

L’occasion était opportune pour le président du parti Fare An ka wuli de passer peigne fin l’actualité du pays. Pour lui, il faut ouvrir le grand dossier de la corruption et de la malversation, afin de lutter contre l’impunité.” On ne peut pas avoir une transition réussie tant que des gens qui ont pillé les ressources de l’Etat sont au dehors sans être inquiétés”, a mentionné Modibo Sidibé.

Il y’a eu des tueries lors des manifestations du M5-RFP, il faut que les acteurs et les complices soient arrêtés a t-il dit.

Concernant les élections à venir, l’ancien Premier ministre dira qu’il faut que nous partions aux élections à la période indiquée, même si on sait qu’on ne pourra pas avoir des élections totalement propres.

Il faut reconnaître que depuis un mois, Modibo Sidibé multiplie les séries contacts avec les autres partis politiques de la place pour donner sa vision pour un Mali meilleur.

Il a souligné aussi les partis politiques ont failli à leur mission, raison pour laquelle ils font l’objet de plusieurs critiques aujourd’hui. ” La politique n’est pas l’art de mentir ou de malhonnêteté, nous avons montré aux Maliens depuis la création de notre formation politique qu’il est possible d’être honnête en politique”, a dit Modibo Sidibé.

Le président de Fare An ka wuli entend poursuivre les rencontres dans les différents grins de causeries à travers notre pays, afin de partager sa vision pour le Mali. N’est ce pas là un début de campagne qui ne dit pas son nom ?

Seydou Diamoutené

