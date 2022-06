Une partie des organisations membres du Mouvement du 05 juin Rassemblement des Forces Patriotiques (M5_Rfp) ne se reconnaissent pas dans la conduite des affaires par le Premier ministre malien, Dr Choguel K Maïga. Elle appelle, dans un communiqué conjoint, à un rassemblement afin de réussir la mise en œuvre de la feuille de route du mouvement de contestation du régime IBK pour la transition.

– maliweb.net -Changement de gouvernance et de Cap. C’est le vœu d’une partie des membres Mouvement du 05 juin Rassemblement des Forces Patriotiques (M5_Rfp) qui ne souffle plus dans la même trompette que le Premier ministre. Cheick Oumar Sissoko, Maître Mohamed Aly Bathily et Koniba Sidibé, dans un communiqué conjoint daté du mercredi 22 juin, accusent le Dr Choguel K Maïga, président du comité stratégique du M5-Rfp, d’avoir dévié le M5-Rfp de son idée originelle et de faire du mouvement une « simple caisse de résonnance de son gouvernement ».

Ces trois personnalités, tous anciens membres du comité stratégique du M5-Rfp, ne manquent pas de mots durs pour critiquer la conduite des affaires du pays par le Dr Choguel K Maïga. Selon eux, le peuple malien est profondément déçu de la poursuite des mauvaises pratiques de gouvernance par le gouvernement de « rectification » de la transition de Dr Choguel K Maïga. Ils reprochent au Premier ministre d’avoir détruit le M5-Rfp et divisé le peuple malien en ayant comme ligne de conduite « le populisme et la marginalisation des forces politiques et sociales ».

Face à cette situation, les trois personnalités, au nom de leur mouvement, appellent à un rassemblement de tous les militants de la lutte pour le changement de gouvernance et de l’avènement du Mali Kura. « Le temps est venu de reconstruire le M5-Rfp, sous le leadership d’hommes et de femmes totalement engagés pour une rupture véritable avec les mauvaises pratiques de gouvernance et bâtir le Mali Kura », assurent-ils.

Cheick Oumar Sissoko, Maître Mohamed Aly Bathily et Koniba Sidibé disent avoir décidé de porter ce « flambeau », en mettant en place « le comité stratégique M5-Rfp Mali Kura ». Ils lancent un appel à tous les militants de les rejoindre afin de redonner de l’espoir au peuple malien.

Le communiqué conjoint de ces trois personnalités acte l’implosion du M5-Rfp. Il marque le bicéphalisme au sein du mouvement de contestation contre le régime IBK et confirme l’adage selon lequel « la lutte unie, le pouvoir divise ». A noter que Cheick Oumar Sissoko, Maître Mohamed Aly Bathily et Koniba Sidibé sont respectivement présidents de la plateforme Espoir Mali Kura (EMK), le mouvement précurseur de la lutte contre le régime IBK, Front Africain pour la Solidarité et la Démocratie (Faso De), présidée et le Mouvement pour un Destin Commun (Modec).

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :