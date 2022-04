Un décret signé par le président de la Transition, colonel Assimi Goïta a autorisé la création du Comité Indépendant de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre des Recommandations des Assises Nationales de la Refondation (CINSERE-ANR).

Le document, daté du 20 avril dernier, précise que ce Comité a pour missions de mesurer et d’apprécier l’exécution et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des ANR, conformément à son chronogramme.

On note aussi que le CINSERE-ANR sera chargé de collecter des informations, de mettre en place, de gérer la base de données et de suivre les indicateurs de résultats, mais aussi de produire et publier des rapports. Ses membres, le staff et le personnel d’appui, sont désignés par décret du président de la Transition.

Ce comité de suivi-évaluation va produire des rapports semestriels résumant ses propres activités. En plus de publier un rapport annuel remis au chef de l’État, il peut également fournir un rapport d’étape ou un rapport sur des situations particulières.

La mise en place de ce mécanisme pour évaluer les recommandations des ANR faisait par des souhaits exprimés des participants des Assises Nationales de la Refondation. Ses membres membres seront nommés pour une période de cinq (5) ans renouvelable une fois.

