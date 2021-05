Mali: démission du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane

Le président Bah Ndaw et le Premier ministre malien ont démissionné, a-t-on appris de sources militaire et diplomatique. Cette décision intervient alors que les deux personnalités venaient de rencontrer des représentants de la troïka venus à kati, où ils ont été amenés après leur arrestation ce lundi 24 mai. L’ex-junte les avaient déjà « déchargés de leurs prérogatives ».

Après les avoir rencontré, la délégation de la troïka s’est rendue ensuite au QG du vice-président Assimi Goïta. Et là-bas, le conseiller spécial de Goïta, le commandant Cissé, a dit que le président et le Premier ministre avaient démissionné et qu’il s’agissait actuellement de former un nouveau gouvernement. Les négociations sont en cours pour leur libération et la formation d’un nouveau gouvernement. « Les négociations sont en cours pour leur libération et la formation d’un nouveau gouvernement », a-t-il ajouté.

On n’a pas encore de nouvelles précises, parce que la rencontre devrait être en train de se dérouler. Mais cette rencontre, disons-le déjà, est très importante pour la suite des événements.

SOURCE: https://www.rfi.fr/