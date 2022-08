A l’occasion du 2e anniversaire de la chute du régime IBK, le Cadre d’Échange des Partis et Regroupements Politiques pour une Transition Réussie au Mali estiment que « la situation du pays se dégrade dans presque tous les domaines et de graves menaces pèsent sur l’unité et la souveraineté nationales ». Il l’a fait savoir à travers une déclaration au vitriol rendue publique le 18 août.

« 18 août 2020 -18 août 2022, il y a de cela deux ans jour pour jour qu’un groupe de militaires a pris devant l’histoire la lourde responsabilité d’interrompre le processus démocratique au Mali suite aux évènements ayant conduit à la démission forcée du Président de la République et procédé à la dissolution de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement ». Ce sont les mots du Cadre d’Échange des Partis et Regroupements Politiques pour une Transition Réussie au Mali.

Composé de regroupements de partis politiques et regroupements politiques dont le Partis Yéléma, l’Asma-CFP, la Codem, l’UDD et bien d’autres, le Cadre souligne dans sa déclaration que « cet anniversaire arrive au moment où les maliens, plongés dans le doute et l’inquiétude, se posent des questions sur l’avenir et le devenir de leur pays et sur leur avenir propre tant les perspectives sont sombres ».

Très critique, le Cadre souligne que « le bilan en deux ans de transition est catastrophique ». « La situation est inquiétante et se dégrade dans presque tous les domaines et de graves menaces pèsent sur l’unité et la souveraineté nationales », alertent des partis et regroupements politiques.

Comme tout cela ne suffisait pas, le Cadre d’Echange affirme que le Mali qui vit des moments sombres de son histoire, s’enfonce dans un isolement diplomatique inédit et sans précédent. Et cela, assure-t-il, « dans le clivage, assorti de la marginalisation et de l’exclusion de la grande majorité de la classe politique ».

Enfin, le Cadre salue l’engagement patriotique de nos forces de défense et de sécurité à faire face à leurs défis régaliens combien difficiles et périlleux, sur le théâtre des opérations, est aussi admirable. Le Cadre salue enfin la résilience du peuple malien qui a ténu face aux effets néfastes des sanctions infligées à notre pays par la faute des autorités résolument engagées sur la voie de la confiscation du pouvoir.

« La situation est préoccupante, c’est le moment de taire les clivages pour sauver la Nation malienne », conclut le Cadre d’Échange des Partis et Regroupements Politiques pour une Transition Réussie au Mali. Il faut rappeler que la Cadre d’Echange composé par plusieurs politiques de l’ancienne majorité présidentielle est opposé à la politique conduite par le Premier ministre, Choguel K Maïga, dont-il avait du reste demandé la démission.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

