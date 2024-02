Fragilisé par le départ de plusieurs membres fondateurs, le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5RFP), dirigé par le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, fait face à une nouvelle crise qui menace de l’imploser.

Alors que le chef du gouvernement Dr Choguel Kokalla Maïga vient de se remettre au travail, après quelques jours de repos, il doit faire face à une nouvelle grogne qui menace l’unité au sein de son propre mouvement. Deux tendances se discutent la vice- présidence du M5-RFP depuis le 22 février 2024. Une nouvelle tendance portée par l’ancien ministre Imam Oumarou Diarra réclame la vice- présidence tandis qu’une seconde tendance portée par le vice-président Boubacar Karamoko Traoré, très contesté, se réclame également le même poste.

Cette cacophonie fait suite à la publication d’une déclaration signée par le FSD, EMK, PPC, JM5, AR-Mali, CAMPS et MPJ-FASO déclarant l’ancien ministre, Oumarou Diarra, vice-président par intérim. Ces dissidents reprochent à Boubacar K Traoré, vice-président du M5-RFP depuis la nomination du président Dr Choguel Kokalla Maïga à la primature, d’être dans l’incapacité à diriger les débats du comité stratégique, d’avoir également interrompue la réunion du 22 février 2024 sur initiative personnelle par la présence des forces de Sécurité et de moins représenter avec satisfaction le mouvement dans plusieurs instances. Avant ces évènements, c’est la direction du mouvement Espoir Mali Kura, dont Boubacar K Traoré est membre, qui avait annoncé sa démission. La direction d’EMK prend également acte des demandes de démissions formulées à l’endroit du vice-président Boubacar K Traoré par plusieurs entités siégeant au comité stratégique », a déclaré auparavant la direction du EMP annonçant le retrait du mandat de vice-président et a décidé à son remplacement à la tête du M5-RFP afin d’empêcher l’implosion du mouvement.

En réponse, le vice-président du M5-RFP, déposé par ses camarades des mouvements susmentionnés, a produit un autre communiqué dans lequel il annonce la suspension de 12 de ses camarades qu’il cite nommément. Boubacar K Traoré leur reproche à son tour de perpétrer « des atteintes graves à la cohésion » et de violer « l’esprit d’union sacrée » autour des idéaux du peuple malien porté par le M5-RFP. «Ces membres se sont illustrés par leur retrait fracassant de la salle de réunion le 22 février et leur mépris pour les forces de l’ordre », a déclaré Boubarcar K Traoré en annonçant qu’ils ne sont plus autorisés à agir et à s’exprimer au nom du comité stratégique du M5-RFP.

Le vice-président Boubacar K Traoré continue, malgré sa démission décidée par plusieurs membres, de bénéficier du soutien d’une partie du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie. « Le FSD renouvelle son soutien indéfectible au président du Comité stratégique du M5-RFP Dr Choguel Kokalla Maïga et de son vice-président Boubacar K Traoré », peut-on lire dans ce communiqué signé par le vice-président du FSD, Aboubacar A Touré. Dans la foulée, cette tendance du FSD s’est désolidarisée de la déclaration qui a décidé de confier la vice-présidence du M5-RFP à Imam Oumarou Diarra. Pire, elle a annoncé la suspension de Me Mountaga Tall, président du CNID FYT, d’un certain Ibrahima Sylla, du parti Espoir pour la Démocratie et la République et le président du parti RAMA, Paul Ismaël Boro.

A milieu de cette cacophonie, les regards sont tournés vers le président du M5-RFP, Dr Choguel Kokalla Maïga. L’actuel premier ministre de la transition qui doit son poste au M5-RFP devrait choisir entre les deux nouvelles tendances qui discutent le poste de vice –présidence. Il a procédé le 22 février 2024 à l’abrogation des décrets de nominations de quatre de ses collaborateurs qui, selon certaines sources, sont tous membres du M5-RFP. Depuis la chute du régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta, le M5-RFP a été marqué par plusieurs crises occasionnant le départ de plusieurs hauts responsables qui l’ont fondé.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

