Dans un communiqué rendu public, le 18 mai 2022, le Parti pour la renaissance nationale (PARENA), présidé par Tiébilé Dramé, ancien ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, dit avoir appris avec inquiétude l’annonce par le gouvernement d’une tentative de coup d’Etat déjouée dans la nuit du 11 au 12 mai 2022.

Profondément attaché à la démocratie et à la stabilité du pays, fidèle aux principes et aux valeurs de la République, le PARENA évoque son opposition à toute prise de pouvoir par la force. Il dénonce la tentative de déstabilisation annoncée par le gouvernement. Par ailleurs, le PARENA exprime son soutien sans ambiguïté aux forces de défense et de sécurité dans leur combat pour la préservation du Mali. « Le PARENA réaffirme que le Mali n’ a nul besoin de nouveaux soubresauts qui ne feraient qu’ aggraver les souffrances du peuple et prolonger la crise politico-institutionnelle que le pays traverse.

Au regard de la situation économique et financière du Mali, des souffrances endurées par les populations, le parti du bélier blanc exhorte les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour que soient levées les sanctions en vigueur contre notre pays en adoptant un calendrier électoral consensuel en vue de la restauration de la légalité constitutionnelle », révèle le communiqué du comité directeur du PARENA.

Commentaires via Facebook :