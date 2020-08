Mali: Le président IBK annonce sa démission, la dissolution de l’Assemblée Nationale et celle du gouvernement

Mes chers compatriotes, officiers supérieurs, officiers généraux, soldats ;

Pendant sept ans, j’ai eu le bonheur et la joie d’essayer de redresser ce pays du mieux de mes efforts, car bien d’abord, dès ma première mission de chef de gouvernement de ce pays, je suis convaincu de l’effort fabuleux qu’il fallait mettre en œuvre pour corps et vie à l’armée Malienne d’où cette idée de loi de programmation et d’orientation militaire. Je pense qu’a chaque moment sa vérité. Si aujourd’hui après des semaines de turbulences, de manifestations diverses ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m’incline, que je n’ai jamais souhaité, chacun dans le pays le sait. Vu que quand on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut en résulter de bien ou de pire, hélas le pire en a résulté !

Si aujourd’hui à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devrait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d’y soumettre car je ne souhaite qu’aucun sang ne soit versé maintenant aux affaires. C’est pourquoi je voudrais en ce moment précis tout en remerciant le peuple Malien pour son accompagnement le long de ces longues années de la chaleur de son affection, de le dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes les fonctions a partir de ce moment, avec toutes les conséquences de droit, de la dissolution de l’Assemblée nationale, et celle du gouvernement.

Qu’ALLAH aide le peuple du Mali. Je n’ai aucune haine, mon amour pour mon pays ne me le permet pas. QU’ALLAH nous sauve.

Ibrahim Boubacar Keita

Ancien président de la République du Mali

