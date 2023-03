Mali: l’éphémère président de l’Assemblée, Moussa Timbiné, crée son parti politique

Les démissionnaires du parti Rassemblement pour le Mali ont officialisé la création de leur propre formation politique intitulée ‘’ La Convergence’’. Le parti est dirigé par l’ancien député de la commune V du district de Bamako, Moussa Timbiné.

Il était à la tête de l’Assemblée nationale du Mali jusqu’ au coup d’Etat du 18 août 2020. Aujourd’hui, cet éphémère président du parlement, Moussa Timnbiné , avec plusieurs anciens députés ont claqué la porte du parti politique créé par feu Ibrahim Boubacar Keïta pour fonder leur propre formation politique ‘’ La Convergence’’. Le samedi dernier, au centre international de Conférence de Bamako, ils ont fait une démonstration de force. La salle 1000 places du CICB était pleine à craquer des militants du parti la Convergence tous vêtus en majorité de la couleur blanche. Les dizaines de militants qui n’ont pas eu de places sont restés dans les allées de l’amphithéâtre et les couloirs de la grande salle de conférence pour écouter le premier discours politique de l’ex-député, Moussa Timbiné , en tant que chef de parti. « La convergence a pour mission de fédérer les maliennes et les maliens sans distinction d’âge de race, d’ethnie, de religion et de langue autour de la construction d’un Mali prospère, unifié et sécurisé », a introduit le Président du parti, Moussa Timbiné, lui également vêtu en boubou blanc.

Devant des militants acquis à sa cause, il s’est présenté comme rassembleur et un homme de consensus invitant dans la foulée les autorités de transition à créer les meilleures conditions pour tourner la page des errements du passé. « Nous les encourageons à persévérer dans l’exécution des chantiers qu’elles ont tracés, afin que dès le retour à l’ordre conditionnel, le Mali se trouve dans la rampe du lancement pour un avenir radieux », a-t-il indiqué. Avant de décliner les grandes lignes de la vision du parti. Lesquelles se résument sur la défense des intérêts et l’amélioration des conditions de vie du peuple Malien. Sur ce volet, Moussa Timbiné propose de développer la coopération bilatérale et multilatérale pour faire face aux défis de la menace terroriste et les autres crimes frontaliers. Outre la Sécurité, le président du parti la Converge s’est engagé à la transformation qualitative de la société malienne avec des ressources indispensables au développement économique, culturel et social. Lesquelles seront toujours marquées par un partage équitable des ressources, l’accès à la justice pour tous, un Etat de droit répondant aux aspirations des femmes des maliens de la diaspora et de la jeunesse malienne. Dans la foulée, il a annoncé l’élaboration d’un programme d’éducation civique et citoyenne pour la patrie, qui sera un outil de renforcement des capacités des militants.

Ce nouveau président de parti qui a été contraint de quitter son fauteuil de président de l’Assemblée Nationale en 2020 se dit un adepte de la démocratie. « Il faut créer les conditions pour que les maliens s’approprient les valeurs fondamentales de la démocratie et forgent leur propre modèle démocratique », a déclaré Moussa Timbiné.

A cet effet, il propose un mode de gouvernance basé sur le contrôle des activités des élus et des hauts responsables du pays. « Nos élus seront engagés à créer un mécanisme qui permettra aux citoyens d’être informés de la gestion des affaires de leurs circonscriptions », a promis le président du La Convergence. Poursuivant que l’avènement de ce parti sera marqué par un changement à l’échiquier politique malien. C’est –à dire une formation politique qui élira des hommes et des femmes de qualités qui sont capables de relever les défis liés à l’accès aux services de sociaux de base. Moussa Timbiné réclame l’héritage politique de feu Ibrahim Boubacar Keïta malgré son départ de cette formation politique dans laquelle il a fait ses débuts en politique. La mort d’IBK a créé des divisions au sein du RPM favorisant le départ de plusieurs cadres qui disent de ne plus partager les nouvelles orientations prises par les dirigeants des Tisserands.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

